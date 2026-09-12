Pesquisa Veritá: Bruno Scheid lidera disputa pelo Senado em Rondônia e consolida força como candidato escolhido por Bolsonaro
Por Assessoria
Publicada em 12/09/2026 às 20h00
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A disputa pelo Senado em Rondônia ganhou um novo retrato nesta reta da campanha. Pesquisa do Instituto Veritá coloca Bruno Scheid (PL) na liderança e confirma o crescimento político do candidato escolhido por Bolsonaro para representar o campo conservador na corrida por uma das duas vagas em disputa.

No primeiro voto para o Senado, Bruno aparece com 33,2% das intenções, abrindo vantagem sobre Fernando Máximo, que tem 20,6%. Sílvia Cristina aparece na sequência, com 11,3%. Considerando apenas as respostas válidas, Bruno alcança 36%.

O resultado também se mantém quando são consolidadas as duas escolhas permitidas ao eleitor. Nesse cenário, Bruno aparece com 23,7%, novamente na primeira colocação. Fernando Máximo registra 21,9%, enquanto Sílvia Cristina aparece com 11,6%. Na sequência estão Mariana Carvalho, com 7,4%; Acir Gurgacz, com 7,0%; e Luciana Oliveira, com 6,7%.

Os números mostram ainda uma característica importante da candidatura: Bruno é o nome mais forte quando o eleitor aponta sua primeira escolha para o Senado. Foram 405 menções ao candidato do PL, contra 251 de Fernando Máximo e 138 de Sílvia Cristina.

Na segunda opção de voto, Fernando Máximo aparece à frente, com 23,3%, enquanto Bruno registra 14,2% e Sílvia Cristina, 11,9%. O dado chama atenção também pelo nível de indefinição: 25,8% ainda não sabem ou não responderam em quem votarão como segunda opção para o Senado.

A pesquisa reforça, portanto, um cenário no qual Bruno chega à fase decisiva da campanha ocupando a dianteira da disputa e com desempenho especialmente forte no voto prioritário do eleitor.

O levantamento ouviu 1.220 eleitores em Rondônia entre os dias 7 e 12 de setembro, com margem de erro de três pontos percentuais e nível de confiança de 95%.

A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob os números RO-01935/2026 e BR-02389/2026 e foi realizada por iniciativa própria do Instituto Veritá.

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