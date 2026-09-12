Pesquisa Veritá: Marcos Rogério lidera disputa pelo Governo de Rondônia com 47,8%; Fúria tem 19,7%

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 12/09/2026 às 19h23

O senador Marcos Rogério (PL) lidera a disputa pelo Governo de Rondônia com 47,8% das intenções de voto, segundo pesquisa do Instituto Veritá realizada entre os dias 7 e 12 de setembro. O prefeito de Cacoal, Adaílton Fúria (PSD), aparece em segundo lugar, com 19,7%.

A diferença entre os dois primeiros colocados é de 28,1 pontos percentuais.

Na sequência aparecem Hildon Chaves (União Brasil), com 11,8%, e Expedito Netto (PT), com 10,4%. Samuel Costa (PSB) registra 0,8%, enquanto Pedro Abib (MDB) tem 0,4%.

O levantamento aponta ainda 6,3% de eleitores que não souberam ou não responderam e 2,9% que disseram votar em branco ou anular o voto. Considerando apenas os entrevistados que indicaram um dos candidatos — índice apresentado pelo instituto como “porcentagem válida” — Marcos Rogério chega a 52,6%, Fúria a 21,7%, Hildon a 13% e Expedito Netto a 11,5%.

Apesar de Marcos Rogério ultrapassar a marca de 50% entre as respostas válidas, o resultado deve ser analisado dentro da margem de erro da pesquisa, de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Rogério lidera nas três regiões pesquisadas

O levantamento também apresenta recortes regionais. Em Porto Velho, Marcos Rogério aparece com 36,9%, enquanto Hildon Chaves alcança 24,7%. Expedito Netto registra 14,2% e Fúria, 11,5%.

Na região de Madeira-Guaporé, a vantagem do candidato do PL aumenta: Marcos Rogério chega a 63%, contra 10,9% de Fúria. Já no Leste Rondoniense, Rogério registra 49,2%, enquanto Fúria aparece com 24,3%.

Os dados mostram que Hildon apresenta seu melhor desempenho na capital, enquanto Fúria obtém resultado mais expressivo no Leste do Estado.

Pesquisa ouviu 1.220 eleitores

A pesquisa Veritá ouviu 1.220 eleitores de Rondônia, com idade a partir de 16 anos. As entrevistas foram realizadas entre 7 e 12 de setembro de 2026, com margem de erro de três pontos percentuais e nível de confiança de 95%.

O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob os números RO-01935/2026 e BR-02389/2026. A pesquisa foi realizada por iniciativa própria do Instituto Veritá.