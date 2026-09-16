Obrigatoriedade de placas dianteiras nas motos, estamos a 18 dias das eleições, 4 experientes e seis novatos disputam o Senado

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 16/09/2026 às 14h00

Eleições – Os dias vão passando e quem está empenhado na campanha, no caso os candidatos e os cabos eleitorais ficam a cada dia mais ansiosos, o que é normal durante o período. Até parece que os dias passam mais rápido. São 18 dias, menos de três semanas e, com certeza teremos eleições em segundo turno na escolha de os futuros, presidente da República e governador em Rondônia. A situação não é diferente nos demais Estados, pois será muito difícil alguém conseguir a reeleição ou eleição a governador em primeiro turno, ou seja, somar 50% mais um dos votos válidos. Mas a campanha vai se afunilando e existe expectativa enorme sobre os próximos debates em rádio e principalmente na TV, que certamente serão decisivos principalmente à sucessão estadual.

Senador – Além de o Governo do Estado a busca pelas duas vagas ao Senado também é intensa e, o número de candidatos, dez, dimensiona a importância pelas cadeiras hoje ocupadas por Marcos Rogério e Confúcio Moura, presidentes regionais do PL e MDB, respectivamente. Rogério concorre a governador e Moura está se despedindo da política, após também ter passado pelos cargos de deputado federal, governador, prefeito, antes de chegar ao Senado. Hoje temos os deputados federais Fernando Máximo e Sílvia Cristina, que presidem no Estado o PL e PP, respectivamente; ex-senador Acir Gurgacz, presidente regional do PDT, Mariana Carvalho (Republicanos), ex-vereadora e ex-deputada federal. São nomes que já enfrentaram as urnas e provaram que são bons de votos. Também estão na disputa ao Senado a advogada e jornalista Luciana Oliveira (PT), engenheiro Thulio Santiago Castro (Missão), ex-secretário de Estado Luís Fernando (PSD), pecuarista Bruno Scheidt (PL), Aires Mota (PV) e Neidinha Suruí (PSB), que são estreantes na política-partidária-eleitoral e que podem surpreender.

Senador – É importante destacar, que sempre estão em destaque nas pesquisas realizadas pelas empresas especializadas o os nomes de Máximo, Acir, Mariana e Sílvia, talvez por já cumprirem mandatos, mas, como a campanha ganhou maior ritmo a partir da última semana, não será difícil mudanças na classificação de a linha de frente dos candidatos. Também é importante destacar, que o eleitor votará em dois nomes para o Senado, por isso nem sempre os considerados favoritos conseguem se eleger. Normalmente o eleitor tem um nome favorito e boa parte vota no segundo de forma aleatória. Já tivemos em Rondônia casos em que nomes considerados bons de votos, que não conseguiram se eleger. Como temos dez candidatos para dois cargos não será surpresa que o segundo nome a ser eleito for de candidato estreante na política.

Motocicletas – Informação da maior importância a proprietários e condutores de motocicletas. A partir de 1º de outubro é obrigatório o uso de placas dianteiras nas motocicletas. É o que consta na Lei 9.525/26, válida em todo o território nacional, determinando a obrigatoriedade de placas para motocicletas não somente na traseira, mas também na dianteira. Como Porto Velho, segundo dados de agosto de 2025, tem cerca de 108 mil motocicletas, e a estimativa é que o Estado conta com mais de 500 mil veículos de duas rodas circulando pela capital e interior. Não se tem disponibilidade da frota de motocicletas do Estado este ano, mas estima-se que supera o número de veículos. Como estamos a 14 dias do final do mês da obrigatoriedade da placa dianteira e não notamos uma divulgação maior, e, devido a exiguidade do tempo. Provavelmente teremos uma dilação de prazo para a regularização.

Ex-prefeitos – Nas eleições gerais de outubro ex-prefeitos estão em busca de mandatos. Além de Hildon Chaves (UB) e Adailton Fúria (PSD), ex-prefeito de Porto Velho e Cacoal, que são candidatos a governador, também estão na disputa de cargos eletivos Mauro Nazif (Republicanos), ex-prefeito de Porto Velho, e Jesualdo Pires (PP), ex-prefeito de Ji-Paraná. Também temos Carlos Magno (Psol), ex-prefeito de Ouro Preto do Oeste. Mauro e Jesualdo são candidatos a deputado federal e, pelo peso político, ambos têm chances reais de se elegerem. Magno é candidato a deputado estadual e já passou pela Câmara Federal e Assembleia Legislativa, foi chefe da Casa Civil do Governo do Estado, ex-secretário de Agricultura de Porto Velho, além de prefeito. Rondônia tem 8 das 513 cadeiras na Câmara Federal e, da bancada atual, somente dois não concorrem à reeleição (Fernando Máximo-PL e Sílvia Cristina-PP) que estão na disputa de as duas vagas ao Senado.



Respigo

Esta semana os deputados se reuniram ordinariamente na sessão de terça-feira (15), no horário regimental, às 15h. A maior parte dos deputados participou de forma remota, pois a maioria está em campo na busca de votos +++ 21 dos 24 parlamentares concorrem em busca de um novo mandato. Dois são candidatos a vice-governador, delegado Rodrigo Camargo (Podemos) do senador Marcos Rogério (PL), e Cirone Deiró (UB), de Hildon Chaves (UB) +++ Ezequiel Neiva (UB) disputaria a Câmara Federal, mas está inelegível. Os demais querem permanecer na Casa do Povo por mais 4 anos +++ Quem encontrar um deputado nos gabinetes da Ale-RO, lógico, em tom de blague, ganhará um Fusca zero quilômetro. Os parlamentares estão com os pés na estrada em busca dos votos +++ Pelas quartas-de-final da Copa Libertadores a LDU recebe o Palmeiras, às 19 horas e o time alviverde depende de um empate para se classificar. No primeiro jogo o Palmeiras venceu por 1x0 +++ Também pela Libertadores o Corinthians joga contra o Estudiantes, às 20h30 na Neo Química Arena. No primeiro jogo ouve empate (1x1) +++ Já pela Sul-Americana um clássico nacional entre Atlético Mineiro e Santos. No jogo de ida o Santos venceu por 2x0 e pode perder por até um gol de diferença +++ Temos ainda pelo Brasileirão Botafogo e Grêmio. Às 18h30 no Engenhão.

• Faltam 18 dias paras as eleições. Você já escolheu seus candidatos aos diversos cargos que estão em disputa? Seu voto tem validade de 4 anos, por isso vote com o cérebro, não o estômago.

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