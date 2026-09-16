Semosp segue cronograma de recuperação da malha viária e atende demandas da população

Por Assessoria

Publicada em 16/09/2026 às 14h29

Nesta terça-feira (15), as equipes de tapa-buracos da Prefeitura de Ji-Paraná atuaram em diferentes pontos do primeiro e do segundo distrito do município. Os serviços são executados pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), seguindo um cronograma de trabalho elaborado a partir das demandas encaminhadas diariamente pelos moradores aos canais oficiais da Prefeitura.

Durante esta semana, as equipes da Semosp concentraram esforços em trechos da rua Capitão Silvio, entre as avenidas JK e Transcontinental; na avenida JK, com a rua Padre Adolfo Rohl, no bairro Casa Preta; e na rua Adolfo Fuhrmann (T-27), entre a rua Governador Jorge Teixeira (K-5) e a avenida Brasil, no bairro Nova Brasília.

A recuperação da malha viária, especialmente no período que antecede a temporada de chuvas, contribui para melhorar as condições de tráfego e proporcionar mais segurança aos moradores, comerciantes e trabalhadores que utilizam as ruas. A manutenção também auxilia na redução dos impactos provocados pelas irregularidades no asfalto, favorecendo a fluidez do trânsito.

Além da operação tapa-buracos, a Semosp mantém frentes de trabalho voltadas à recuperação asfáltica e à pavimentação com blocos em outras regiões de Ji-Paraná. As ações incluem ainda a implantação de sistemas de drenagem e a construção de calçadas, ampliando a infraestrutura urbana e melhorando as condições de acesso em diferentes bairros.

Compromisso com a população

O prefeito Affonso Cândido (PL) destacou a importância dos serviços de manutenção viária para a população e ressaltou a continuidade das ações de recuperação das ruas e avenidas do município. “A recuperação das ruas e avenidas é essencial para garantir segurança e melhores condições de circulação. O trabalho segue avançando para atender os pontos mais movimentados da cidade e melhorar o dia a dia de quem utiliza essas ruas”, declarou.

Participação da população

A Semosp reforça a importância da participação dos moradores na identificação de locais que necessitam de manutenção. As solicitações de reparos podem ser encaminhadas pelos canais oficiais de atendimento da Prefeitura, incluindo o aplicativo Conecta Jipa e o WhatsApp da secretaria, pelo número (69) 99289-1163.

A participação da comunidade contribui para o mapeamento das demandas e para o planejamento das equipes, permitindo que os serviços sejam direcionados aos pontos que necessitam de intervenção.