Candidatos em Rondônia já gastaram R$ 3,2 milhões com impulsionamento nas redes em 2026

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 16/09/2026 às 15h08

Candidatos que disputam as eleições de 2026 em Rondônia já gastaram R$ 3.200.531,07 com impulsionamento nas redes, segundo levantamento do Rondônia Dinâmica a partir das prestações de contas apresentadas à Justiça Eleitoral.

O Facebook concentra a maior fatia. Dos R$ 3,2 milhões, R$ 2.702.962,49 foram contratados diretamente com a Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., cerca de 84,5% do total. Quando entram pagamentos feitos por intermediadores cuja descrição identifica Facebook ou Meta como destino, o valor chega a R$ 3.035.412,49, ou 94,8% dos gastos encontrados.

O levantamento identificou 416 despesas de impulsionamento em 173 candidaturas, considerando os registros disponíveis até 15 de setembro. Os dados são informados pelas próprias campanhas à Justiça Eleitoral. O TSE mantém sistemas específicos para a prestação de contas das eleições de 2026.

Veja as 10 campanhas com os maiores gastos em impulsionamento:

Hildon Chaves (União Brasil) — R$ 440 mil

Mariana Carvalho (Republicanos) — R$ 250 mil

Fernando Máximo (PL) — R$ 180 mil

Sílvia Cristina (PP) — R$ 135 mil

Bruno Scheid (PL) — R$ 120 mil

Marcos Rogério (PL) — R$ 120 mil

Lúcio Mosquini (PL) — R$ 100 mil

Jaime Gazola Filho (Podemos) — R$ 92 mil

Acir Gurgacz (PDT) — R$ 80 mil

Maurício Carvalho (União Brasil) — R$ 80 mil

No recorte por partido, o PL registra o maior volume, com R$ 806,3 mil, seguido por União Brasil, com R$ 762,9 mil; Republicanos, R$ 410,1 mil; Podemos, R$ 354,6 mil; PP, R$ 185,4 mil; PSD, R$ 152,7 mil; PT, R$ 129,6 mil; e PDT, R$ 104,1 mil.

Além do Facebook, aparecem entre os fornecedores a dLocal Brasil, com R$ 341,5 mil, e a EBANX, com R$ 144,6 mil em despesas classificadas como impulsionamento. Parte desses pagamentos também foi destinada à Meta, conforme a descrição registrada pelas campanhas.

Os dados podem ser acompanhados na ferramenta de Prestação de Contas das Eleições 2026 do Rondônia Dinâmica, que reúne informações sobre valores recebidos, gastos, despesas contratadas, doadores e fornecedores das candidaturas de Rondônia. A ferramenta organiza dados provenientes da base pública do TSE.

Os números ainda podem aumentar à medida que as campanhas registrem novas despesas durante a eleição.