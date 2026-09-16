Ex-RBD reage após desabafo sobre depressão:

Por IG

Publicada em 16/09/2026 às 16h25

A ex-integrante de Rebelde, ou RBD, Estefanía Villarreal, 39 anos, que ficou famosa por dar vida a Celina Ferrer na versão mexicana da novela, voltou a se pronunciar nas redes sociais após preocupar os fãs no começo do mês ao publicar um forte desabafo sobre saúde emocional.

Por meio dos stories de seu Instagram, nesta terça-feira (15), a intérprete apareceu para tranquilizar seus seguidores. A atriz mexicana explicou que não imaginava a repercussão que o desabafo sobre o diagnóstico de depressão teria e destacou que está acompanhada e recebendo todos os cuidados necessários.

“Eu não dimensionei tudo o que a minha publicação anterior poderia gerar e nunca foi minha intenção alarmar vocês. É verdade que me senti sobrecarregada e que, por meio deste espaço, consegui ser sincera sobre como realmente estou me sentindo”, iniciou.

Ainda durante o relato, a famosa reconheceu que passou por um momento em que se sentiu sobrecarregada e contou que encontrou nas redes uma forma de falar abertamente sobre como estava se sentindo naquele momento.

Agradeço de coração a quem esteve por perto e, de tantas formas, me fez sentir que não estou sozinha. Quero que saibam que estou acompanhada, sendo cuidada e me dando o tempo necessário para recuperar a calma e ficar melhor. Obrigada por estarem atentos, pelas mensagens e por tanto carinho.Estefanía Villarreal, atriz de RBD.

No domingo (6), a atriz publicou um story falando sobre sua saúde emocional. Na mensagem, Estefanía mencionou estar enfrentando uma batalha contra a depressão e a ansiedade já há algum tempo.

"Se amanhã perco a batalha contra a depressão e a ansiedade, quero que saibam que tentei ser uma boa filha, uma boa irmã, uma boa namorada, uma boa amiga, uma boa humana. Mas, mãe, sua pequena já não aguenta mais", disse.

A publicação rapidamente ganhou notoriedade entre os fãs, que demonstraram preocupação com a ausência de novas informações sobre Estefanía e fizeram apelos para que amigos, familiares e colegas tentassem entrar em contato com a atriz o mais rápido possível.

Vale destacar que a atriz se tornou conhecida internacionalmente ao dar vida a Celina Ferrer, melhor amiga de Mía Colucci, personagem interpretada por Anahí na novela mexicana. Na trama, a personagem de Estefanía trouxe diversos temas polêmicos para discussão, já que alguns assuntos abordados hoje com mais naturalidade ainda eram ignorados na época.