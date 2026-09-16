MPRO reúne comércio para deliberar ações de prevenção e repressão a furtos e roubos no centro de Porto Velho

Por MP-RO

Publicada em 16/09/2026 às 16h55

O Ministério Público de Rondônia (MPRO) reuniu-se na Escola Superior do Ministério Público do Estado de Rondônia (Empro), na terça-feira (16/9), com representantes da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Rondônia (Fecomércio) e do setor empresarial para discutir medidas de prevenção e enfrentamento aos furtos e roubos na região central de Porto Velho.

O encontro foi conduzido pelo promotor de Justiça que atua na área criminal e de segurança pública, Dandy Jesus Leite Borges e teve como foco a construção de estratégias conjuntas entre o Ministério Público, os comerciantes e os órgãos de segurança pública para melhorar o monitoramento da criminalidade e ampliar a comunicação de ocorrências.

Durante a reunião, foram debatidos os impactos dos crimes patrimoniais sobre a atividade comercial da área central da capital. O promotor destacou a necessidade de fortalecer a troca de informações entre instituições e empresários para permitir uma resposta mais eficiente aos casos registrados na região.

Registro de ocorrências é apontado como medida essencial

Um dos principais pontos apresentados foi a necessidade de aumentar o número de registros de ocorrências por parte das vítimas. Segundo o promotor, muitos furtos e roubos não chegam ao conhecimento das autoridades, o que dificulta a identificação dos locais mais afetados e o planejamento de ações de segurança.

A orientação é que comerciantes e cidadãos formalizem os casos por meio de boletins de ocorrência. O registro permite que os fatos sejam investigados e contribui para a formação de dados mais precisos sobre a realidade da criminalidade na região.

Compartilhamento de informações

O promotor também apresentou a proposta de criar um canal de diálogo permanente entre o Ministério Público e o setor empresarial. A iniciativa busca facilitar o compartilhamento de informações sobre ocorrências, horários e locais com maior incidência de crimes.

A partir desses dados, será possível acompanhar o comportamento da criminalidade e produzir indicadores que auxiliem o trabalho das instituições responsáveis pela segurança pública.

Projeto busca orientar ações futuras

Durante o encontro, o MPRO apresentou a utilização de ferramentas tecnológicas capazes de reunir informações de diferentes bases de dados, a exemplo do Mapa da Violência Doméstica em Rondônia. A proposta é transformar relatos e registros de ocorrências em informações organizadas, permitindo uma análise mais detalhada dos crimes que afetam o comércio local.

De acordo com o promotor de Justiça, "a iniciativa pretende criar um modelo de acompanhamento baseado em dados e na participação dos comerciantes. A expectativa é que as informações levantadas contribuam para a definição de medidas voltadas à redução dos furtos e roubos na região central de Porto Velho e possam servir de referência para outras áreas da cidade", reforça.