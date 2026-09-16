Tuco superou atropelamento e hoje só quer uma família para acolhê-lo

Por Sema

Publicada em 16/09/2026 às 16h41

Nem todo recomeço começa com um final feliz. Para Tuco, começou com dor, medo e a impossibilidade de andar. Mas, graças ao cuidado e ao tratamento adequado, esse cãozinho deu a volta por cima. Hoje, ele anda normalmente, está castrado e recuperado. O que ainda falta é uma família que o ame pelo resto da vida.

Tuco foi resgatado após um atropelamento. Naquele momento, ele não conseguia andar, e cada tentativa de se mover era um sinal claro de que algo grave havia acontecido. Durante o resgate, o cão foi encaminhado para a Clínica de Bem-Estar Animal, onde um raio-x confirmou uma fratura na região pélvica. Mesmo diante da dor, ele permaneceu dócil e carinhoso, como se soubesse que estava recebendo ajuda.

A luta pela recuperação

Com o diagnóstico confirmado, foi iniciado um protocolo para controle da dor, anti-inflamatórios e antibióticos. Aos poucos, o corpo de Tuco começou a responder ao tratamento. Com duas semanas, ele já conseguia apoiar os membros pélvicos e andar com claudicação, uma dificuldade para caminhar que, para ele, representava uma enorme vitória.

Com o tempo, ocorreu a calcificação óssea, processo natural em que o osso fraturado se regenera e se fortalece. Hoje, Tuco está totalmente recuperado, castrado e andando normalmente, sem as limitações que marcaram o início da sua história.

Tuco é daqueles cães que conquistam pelo jeito. Dócil, carinhoso e cheio de vida, ele não guarda mágoa do que passou. Ao contrário, ele responde a cada gesto de carinho com o rabo abanando e um olhar que pede atenção. Ele gosta de estar perto, de receber afeto e de sentir que, finalmente, faz parte de algum lugar.

A verdade, porém, é que animais como Tuco costumam esperar mais tempo do que deveriam. Enquanto filhotes são escolhidos rapidamente, cães resgatados adultos ficam para trás, mesmo sendo companheiros leais, tranquilos e cheios de amor para dar. Passam meses, às vezes anos, aguardando alguém que os enxergue além da história difícil que carregam.

Escolher um animal resgatado é um gesto que vai além da adoção, é um ato de empatia e de responsabilidade. É decidir oferecer uma nova chance a quem já enfrentou dor e abandono, sabendo que o tempo ao lado dele será recompensado com gratidão e companheirismo. Tuco só quer um lar, um colo e alguém que o ame. Alguém que o faça sentir, todos os dias, que finalmente foi acolhido.

De acordo com Arthur Borin, secretário da Sema, a adoção precisa ser vista como um ato de consciência. “Quando alguém decide adotar, está assumindo a responsabilidade por uma vida. Isso significa garantir abrigo, alimentação, saúde e, principalmente, tempo e dedicação. Não é um gesto passageiro, é uma escolha que acompanha o animal por todos os seus anos. E, acima de tudo, é preciso ter paciência e carinho para respeitar o tempo de cada animal, especialmente daqueles que, como o Tuco, já passaram por situações difíceis.”

Para o prefeito Léo Moraes, a recuperação de Tuco mostra a importância do cuidado com os animais resgatados. "Tuco recebeu tratamento, superou as dificuldades e agora precisa de uma família que lhe dê carinho e segurança. Nosso trabalho é garantir que esses animais tenham uma nova chance, mas a adoção responsável é o que transforma essa recuperação em um recomeço de verdade."

Como adotar

Para adotar, o interessado deverá apresentar documento com foto e comprovante de residência, além de demonstrar que possui condições adequadas para cuidar do animal.

A adoção responsável acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na Clínica de Bem-Estar Animal, localizada na Avenida Mamoré, 1120, bairro Lagoinha, ao lado do Centro de Zoonoses, zona Leste de Porto Velho.

A história de Tuco poderia ter terminado no dia do atropelamento. Mas ele sobreviveu, se recuperou e hoje está pronto para um novo capítulo e para uma nova chance de recomeçar de verdade.

A Prefeitura de Porto Velho reforça seu compromisso com a proteção e o bem-estar animal e convida toda a população a abraçar a causa da adoção responsável.