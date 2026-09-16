Praça João Nicolleti avança para nova etapa de revitalização em Porto Velho

Por Carla Maia

Publicada em 16/09/2026 às 16h42

A Praça João Nicolleti está ganhando uma nova cara. A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur), segue avançando nas obras de revitalização do espaço, que há gerações faz parte da rotina e da memória dos moradores da capital.

Nesta nova etapa, as equipes trabalham na concretagem das calçadas e na instalação das madeiras que vão compor os bancos da praça. O projeto também contempla melhorias na iluminação e na estrutura do espaço, preparando o local para voltar a receber famílias, crianças e moradores com mais conforto e segurança.

Mais do que reformar, o trabalho busca resgatar a identidade da João Nicolleti e devolver à população um espaço de convivência que carrega parte da história de Porto Velho.

A intervenção integra um trabalho mais amplo realizado pela Prefeitura, por meio da Emdur, que atualmente atua em mais de 50 praças da capital, entre grandes revitalizações e serviços permanentes de manutenção.

São espaços que acompanharam diferentes gerações e que agora voltam a receber cuidado. Além das obras de maior porte, as equipes também mantêm uma rotina diária de limpeza, roçagem, manutenção da iluminação e conservação dos equipamentos públicos.

Para o diretor-presidente da Emdur, Bruno Holanda, acompanhar a transformação desses locais também significa acompanhar a retomada do sentimento de pertencimento da população.

Em poucos dias, a Praça João Nicolleti estará renovada e pronta para voltar a receber a população

“Cada praça tem uma história e uma relação diferente com quem mora perto dela. Por isso, temos acompanhado de perto cada etapa, desde os pequenos detalhes até as grandes intervenções. É uma satisfação ver esses espaços ganhando vida novamente e poder fazer parte desse trabalho ao lado do prefeito Léo Moraes, que tem nos dado a missão de olhar para a cidade com cuidado e estar presente onde a população precisa. A João Nicolleti é mais um desses espaços que, em breve, vamos devolver renovado para Porto Velho”, destacou Bruno Holanda.

"Revitalizar uma praça é cuidar da história e da qualidade de vida da nossa população. A João Nicolleti faz parte da memória de Porto Velho e merece receber de volta um espaço bonito, seguro e acolhedor. Nosso compromisso é recuperar esses locais e garantir que as famílias possam aproveitar a cidade com mais conforto e dignidade", afirmou o prefeito Léo Moraes.

Com os serviços avançando, a expectativa é que, em poucos dias, a Praça João Nicolleti esteja pronta para ser entregue novamente à população, renovada e preparada para continuar fazendo parte de novas histórias da cidade

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

A população também pode colaborar informando pontos que precisam de manutenção na iluminação pública. As solicitações podem ser encaminhadas

pelo WhatsApp (69) 99224-0676 ou pelos canais digitais disponibilizados pela Prefeitura.

Ao fazer o pedido, é importante informar o endereço correto e, sempre que possível, enviar uma foto do ponto que precisa de atendimento.