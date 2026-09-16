“Precisamos de gente daqui”, diz morador da Zona Leste ao declarar apoio a Mariana Carvalho

Por Assessoria

Publicada em 16/09/2026 às 17h01

“Eu quero uma pessoa daqui de dentro, para brigar pela nossa Zona Leste. O que você já fez em Brasília, eu tenho certeza que vai continuar fazendo.” A declaração de um morador marcou a caminhada de Mariana Carvalho (Republicanos) pela Zona Leste de Porto Velho, nesta terça-feira (15). No corpo a corpo, a candidata ao Senado conversou com moradores, recebeu manifestações de apoio e apresentou propostas para a capital.

Entre os compromissos está uma das bandeiras da Agenda 100: aproximar Brasília das necessidades de cada município. A proposta prevê acompanhamento permanente das prioridades locais, apoio na busca por recursos federais e monitoramento dos investimentos até que se transformem em entregas para a população. Para Mariana, representar Rondônia no Senado significa manter os pés no estado e fazer de Brasília uma ferramenta para resolver problemas que estão nos bairros, distritos e municípios.

A relação com Porto Velho também passa pelo legado dos oito anos de Mariana na Câmara dos Deputados. Recursos articulados durante seus mandatos ajudaram a viabilizar obras e investimentos na capital, incluindo a nova Rodoviária, além de praças, saúde e outras áreas. Agora, Mariana apresenta a experiência adquirida em Brasília como base para ampliar essa atuação no Senado e defender uma representação mais próxima de quem vive a realidade da capital.