Sílvia Cristina reage a ataques: “Nosso crescimento incomoda e adversários apelam para mentiras”

Por Assessoria

Publicada em 16/09/2026 às 15h27

A candidata ao Senado Sílvia Cristina (PP) tem sido vítima de uma onda de mentiras e de ataques de adversários, que se utilizam de redes sociais e grupos de mensagens, para disseminar inverdades, tentando frear o crescimento de sua candidatura.

“A onda de mentiras que os nossos adversários espalham em redes sociais e em grupos de mensagens, mostra que o crescimento do nosso nome incomoda e deixa muitos em desespero, apelando para um vale-tudo que a população não quer mais”, disse Sílvia Cristina, durante grande reunião em Rolim de Moura.

Todos os dias, imagens falsas, feitas com IA – Inteligência Artificial – tentam distorcer os fatos e, com mentiras, atacar a honra, o trabalho e atingir a candidatura de Sílvia Cristina, que está crescendo a cada dia, na capital e no interior, conforme mostram as recentes pesquisas eleitorais divulgadas.

“Mas, esse crescimento tem incomodado muita gente. Afinal, nossa candidatura saiu do meio do povo, pois eu sou povo. Sou filha de uma lavadeira e de um trabalhador braçal, eu nunca tive vida fácil. E cada ataque, cada mentira que fazem contra mim, eu me apego em Deus e me fortaleço ainda mais nessa caminhada tão difícil. Estamos chegando à reta final e muito mais deve estar por vir, mas vamos seguir firmes, indo às ruas, dialogando com o povo, olho no olho e mostrando o trabalho que já fizemos”.

Vitórias na justiça

Sílvia já obteve vitórias na justiça, contra quem publicou mentiras na internet, atacando a sua honra. O Tribunal Regional Eleitoral (TRE), já determinou a remoção do conteúdo ofensivo e de desinformação, publicados por perfis no Facebook e determinou que a empresa Meta seja notificada para a remoção do conteúdo.