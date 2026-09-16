Faustão faz duro relato após 4 transplantes:

Por IG

Publicada em 16/09/2026 às 16h23

Fausto Silva, 76 anos, voltou à TV Globo depois de cinco anos longe da emissora e dos fãs do Domingão do Faustão . O apresentador, que deixou os programas de televisão em 2023 para cuidar da saúde, foi o convidado especial do Conversa com Bial, que foi ao ar na noite desta terça-feira (15).

Durante o programa, o veterano relembrou sua trajetória nas telinhas e comentou sobre o agravamento de sua saúde ao longo dos anos. O comunicador explicou que percebeu que sua saúde estava prejudicada durante uma viagem com a esposa e o filho caçula para Las Vegas, nos EUA.

"A Luciana é atleta. O Rodrigo também. Ele saiu que nem um foguete, enquanto eu levava três dias para andar por aqueles hotéis. Foi aí que percebi como eu estava", disse.

Ao ser questionado sobre o fato de ter sentido falta do trabalho e de interagir com o público, ele afirmou que precisou aprender a ser uma pessoa paciente. Ele contou que os problemas de saúde o ensinaram a ter resiliência.

Eu, que não tinha paciência para nada, fui doutrinado, ou melhor, adestrado para ter paciência e resiliência. Foram quatro transplantes.Faustão, apresentador e jornalista.

O apresentador também contou que decidiu confiar nos médicos e evitar dar palpites sobre o tratamento. De acordo com ele, isso foi crucial, tendo em vista a gravidade de seu quadro na época.