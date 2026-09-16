Comunidade Joana DArc recebe serviços gratuitos em nova edição do Cidadania em Movimento 

Por Adaides Batista

Publicada em 16/09/2026 às 16h38

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), realiza nesta sexta-feira (18) mais uma edição do projeto Cidadania em Movimento, levando serviços públicos gratuitos e atendimentos de cidadania para os moradores da comunidade Joana D’Arc, na zona rural do município. A ação acontecerá das 9h às 15h, na Escola de Ensino Fundamental José de Freitas.

A iniciativa tem como proposta aproximar os serviços públicos da população, especialmente das comunidades que enfrentam dificuldades de deslocamento até os órgãos públicos. Durante a ação, moradores poderão buscar informações, orientações e atendimentos de diferentes áreas em um único local.

A Semias estará presente com serviços relacionados à assistência social e à garantia de direitos, incluindo emissão da Carteira da Pessoa Idosa, ID Jovem, Carteira da Pessoa com Deficiência, Carteira da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA), além de atendimento do Cadastro Único e orientações sobre o Bolsa Família.

SERVIÇOS

A programação contará também com a participação de diversos órgãos e parceiros. O Tribunal de Justiça de Rondônia (TJ-RO), por meio da Justiça Rápida Digital (JRD), oferecerá orientação e atendimento para questões como cobrança de dívidas, obrigação de fazer ou não fazer, danos materiais, acidentes de trânsito, divórcio, dissolução de união estável, reconhecimento de paternidade, guarda de menores, pensão alimentícia e direito a visitas.

A Defensoria Pública do Estado de Rondônia (DPE-RO) disponibilizará orientação jurídica gratuita, atendimento inicial para ajuizamento de ações, consultas e acompanhamento processual, mediação e conciliação de conflitos, regularização documental e emissão de documentos, além de atendimentos relacionados à família, violência doméstica, infância e juventude, população idosa, pessoas com deficiência e população em situação de vulnerabilidade social.

Ação reúne atendimentos de assistência social, saúde, documentação e orientação jurídica para aproximar os serviços públicos das famílias da zona rural

O Detran-RO levará atividades educativas e serviços de orientação, como contação de histórias para crianças, arte na pele, óculos simuladores, pintura para colorir e informações sobre os trabalhos realizados pelo órgão.

Também estarão presentes a Junta Militar, com alistamento e orientações para aquisição de certificados militares; e a Sugesp, com emissão de segunda via do CPF, título de eleitor, certidão de nascimento e certidão de casamento.

A Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Rondônia (SRTE-RO) oferecerá atendimentos relacionados ao seguro-desemprego, recurso do Seguro-Defeso, abertura de conta GOV, Carteira de Trabalho Digital, registro profissional e cadastros de informações sociais e de trabalhadores.

O DER-RO prestará orientações sobre passe livre para idosos e pessoas com deficiência, enquanto a Semusa oferecerá serviços como Cartão do SUS, teste de glicemia e aferição de pressão arterial.

CUIDADO E BEM-ESTAR

A programação também contará com serviços voltados ao cuidado pessoal e à saúde. A Barbearia Barbie realizará corte feminino e sobrancelha, enquanto a Urus Barbearia oferecerá corte de cabelo masculino. A Ótica Oliveira realizará exame de vista.

A concentração de diferentes serviços em um mesmo espaço busca facilitar o acesso da comunidade a direitos, documentos, orientações e atendimentos essenciais.

DOCUMENTOS

Para garantir organização e agilidade no atendimento, serão distribuídas senhas por ordem de chegada, respeitando o limite de atendimento de cada serviço. Por isso, é importante que os moradores compareçam com antecedência e levem toda a documentação exigida.

Entre os documentos que poderão ser solicitados para os diferentes atendimentos estão: Certidão de Nascimento, Certidão de Casamento (não será aceita declaração de união estável e, em caso de divórcio, será necessária a certidão com a averbação), RG, CPF, foto 3x4, comprovante de residência original, título de eleitor, Carteira de Trabalho e cartão de vacinação.

Já para quem deseja realizar cadastro ou atualização no Cadastro Único (CadÚnico), será necessário apresentar os documentos originais de RG, CPF, título de eleitor, comprovante de residência e declaração escolar das crianças.

CIDADANIA MAIS PERTO

O Cidadania em Movimento integra a estratégia da Prefeitura de Porto Velho de descentralizar os serviços públicos e ampliar o acesso da população às políticas municipais e aos serviços oferecidos em parceria com outras instituições.

O secretário da Semias, Paulo Afonso, destacou a importância da iniciativa para aproximar os serviços públicos da população: “O Cidadania em Movimento tem um propósito muito claro: levar os serviços públicos para mais perto das pessoas. Ao chegar à comunidade Joana D’Arc, estamos facilitando o acesso das famílias à assistência social, à documentação, à saúde, à Justiça e a outros serviços essenciais. É uma ação que valoriza a cidadania e garante que a população da zona rural também seja atendida com dignidade e atenção.”

O prefeito Léo Moraes ressaltou o compromisso da gestão municipal em garantir que os serviços também cheguem às comunidades da zona rural. “Nossa gestão quer uma Prefeitura presente onde as pessoas estão. O Cidadania em Movimento leva serviços gratuitos diretamente às comunidades, reduzindo distâncias e facilitando o acesso da população aos seus direitos. Na comunidade Joana D’Arc, reafirmamos nosso compromisso de cuidar das pessoas e construir uma cidade com mais oportunidades e qualidade de vida para todos.”

Para a Semias, a presença nos bairros, distritos e comunidades da zona rural permite identificar demandas diretamente com os moradores e fortalecer o acesso às políticas de assistência social, cidadania e garantia de direitos.

A ação na comunidade Joana D’Arc reforça esse compromisso, oferecendo atendimento gratuito, mais direitos, oportunidades e qualidade de vida, aproximando a Prefeitura e seus parceiros das famílias e contribuindo para uma comunidade mais fortalecida.

SERVIÇO

Cidadania em Movimento – Comunidade Joana D’Arc

Data: 18 de setembro de 2026 (sexta-feira)

Horário: das 9h às 15h

Local: Escola de Ensino Fundamental José de Freitas – comunidade Joana D’Arc, zona rural de Porto Velho

Atendimento: gratuito para a comunidade.