Malévola tenta invadir sede de A Fazenda e provoca confusão

Por IG

Publicada em 16/09/2026 às 16h19

A influencer Malévola Alves tentou invadir a sede de A Fazenda 18, em Itapecerica da Serra, São Paulo, na noite da última terça-feira (15). No local, ela começou a gritar o nome de Rodrigo Carelli e soltar fogos, mas chegou a ser parada pela equipe de segurança.

A invasão foi postada por ela no Instagram. Tudo aconteceu porque a influencer não conseguiu uma vaga dentro da atração, apesar de ter sido cotada para o programa apresentado por Adriane Galisteu.

“Gente, estamos chegando agora na sede de A Fazenda. Estou bem nervosa, mas eu falei: ‘ Quando eu quero algo, eu consigo, seja de um jeito ou de outro’. A gente ia entrar de helicóptero, a gente só não vai porque precisava de autorização”, iniciou.

Ela ainda comentou sobre o diretor da atração, Rodrigo Carelli: “O meu namorado vai lá na frente tentar acender a bomba. Quando ele chamar a atenção, a gente tenta invadir. Eu não brinco em serviço! Eu não falei que vinha, Carelli”, pontuou.

Malévola esclareceu que gostaria muito de participar desta edição, que iniciou na segunda-feira (14). No entanto, embora tenha sido cotada em diversas listas não oficiais, acabou não sendo escolhida.

“ Tô triste? Estou. Eu queria muito ir . Fui a pessoa mais cotada para a edição este ano, digo com tranquilidade. Mas o convite não chegou. Carelli disse no vídeo: ‘Quem disse que eu não chamei?’, mas, pois é, não chamou. Vai ser um flop total”, finalizou.

Quando começou A Fazenda?

A atração estreou na última segunda-feira (14), na tela da Record. No entanto, sua estreia foi considerada morna e rendeu apenas 5,3 pontos de audiência. Nessa primeira semana, o reality show anda bem tranquilo, sem grandes movimentações.

Quem é Malévola?

Malévola Alves é uma influenciadora digital trans que ganhou espaço na internet com conteúdos voltados para lifestyle, moda e rotina nas redes sociais.

A criadora reúne quase 1 milhão de seguidores no TikTok e mantém presença ativa no Instagram, onde já teve um perfil principal desativado, atualmente substituído por uma conta secundária.