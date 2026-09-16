Duda Alves: Tiktoker morta aos 22 anos é alvo de ofensa nas redes

Por IG

Publicada em 16/09/2026 às 16h16

A notícia da morte da influenciadora Duda Alves, aos 22 anos, movimentou as redes sociais nesta terça-feira (15). A partida precoce da jovem consternou internautas e ficou entre os assuntos mais comentados, no entanto, ela acabou virando alvo de comentários misóginos e sexuais mesmo após o sfalecimento.

Nos comentários de publicações que repercutiram a morte de Duda, ocorrida nesta segunda-feira (14), em Brasília, alguns homens deixaram mensagens em que incentivavam e exaltavam abusos sexuais contra o corpo da jovem, o que gerou uma onda de revolta.

Vale destacar que praticar ato sexual com cadáver pode configurar o crime de vilipêndio de cadáver, previsto no artigo 212 do código penal, com pena de detenção de 1 a 3 anos e multa.

Após a repercussão dos comentários de cunho ofensivo, internautas reagiram e repudiaram os autores e o conteúdo das mensagens."Isso é grave, espero que chegue na família dela e que eles façam alguma coisa contra esse demônio", escreveu uma. "É bizarro ver homens atacando a Duda Alves desse jeito mesmo após a morte dela", disse outro. "Esse cara tem que ser preso", declarou outro.

Geovana Alves, prima de Duda Alves, usou as redes sociais para pedir respeito à privacidade da família após o falecimento da influenciadora. Em um texto divulgado nos Stories, a estudante de psicologia reforçou que considerava a influenciadora como uma irmã e pediu que internautas parassem de perguntar e especular sobre a causa da morte da jovem, não divulgada pela família até o momento.

"Peço por favor que não perguntem sobre o motivo ou sobre os detalhes do que aconteceu. Eu entendo que muitas pessoas tenham curiosidade, principalmente por ser uma pessoa pública, mas isso nunca significou que tudo dela fosse público. A vida pessoal da Duda pertencia a ela, e acredito que nesse momento, respeitar isso é uma das formas de demonstrar carinho por ela e a todos que amavam", escreveu Geovana.

Quem era Duda Alves?

Duda Alves conquistou notoriedade nas redes sociais com vídeos bem-humorados.

A jovem, que acumulava 745 mil seguidores no TikTok e 26,9 milhões de curtidas na plataforma, costumava mostrar seu cotidiano nos vídeos, falando de coisas que não gostava, da rotina com amigos e com o namorado. Em seu perfil no Instagram, Duda acumulava 27 mil seguidores.

Além do trabalho nas redes sociais, a influenciadora tinha duas formações superiores na área da comunicação. Ela era publicitária e jornalista.

Duda havia passado por cirurgia recentemente

Em seu último vídeo publicado no TikTok, publicado em 10 de setembro, Duda atualizou os seguidores sobre o resultado de uma cirurgia de redução de mamas, realizada em agosto.

Na rede social, a influenciadora também publicou diversos vídeos explicando os motivos que a levaram a passar pelo procedimento e compartilhando detalhes de sua recuperação.