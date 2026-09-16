Trump diz que Kennedy Center vai fechar por razões de segurança e diz que prédio só será reformado se for rebatizado com seu nome

Por G1

Publicada em 16/09/2026 às 16h13

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse nesta terça-feira (15) que o conselho do Kennedy Center decidiu "de forma quase unânime" fechar as portas por "razões de segurança" e que a reforma no local só vai ocorrer se a instituição for rebatizada como "Trump-Kennedy Center".

O conselho da instituição cultural, uma das mais importantes de Washington, é majoritariamente formado por indicações do próprio Trump.

Mais cedo nesta terça, o juiz federal Christopher R. Cooper decidiu que o Kennedy Center não poderá ser rebatizado com o nome de Trump sem a aprovação do Congresso.

"O fechamento ocorrerá imediatamente; no entanto, a reforma e a reconstrução — um trabalho de grande porte e complexidade — não poderão começar até que o Tribunal de Apelações do Circuito de D.C. emita uma decisão sobre o nome aprovado pelo Conselho", escreveu Trump em sua rede social, a Truth Social.