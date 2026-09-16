Prefeitura e Polícia Militar assinam convênio para implantação da Atividade Delegada

Por Asessoria

Publicada em 16/09/2026 às 14h45

A Prefeitura de Vilhena e a Polícia Militar de Rondônia assinaram, na manhã desta quarta-feira, 16, o convênio que dá início à implantação do programa Atividade Delegada no município. A solenidade ocorreu no Centro de Treinamento da Polícia Militar, em Vilhena, e reuniu autoridades municipais e da corporação.

Por meio do programa, policiais militares poderão atuar voluntariamente em horários de folga, mediante adesão, ampliando a presença do efetivo nas ruas e reforçando as ações de segurança no município. A iniciativa busca utilizar de forma estratégica a estrutura e o efetivo da Polícia Militar, aumentando a capacidade de atendimento à população.

O projeto foi inicialmente proposto pelo então vereador Sargento Alexandre Damasceno, atualmente secretário municipal de Meio Ambiente. A partir da iniciativa, Prefeitura e Polícia Militar avançaram na construção do convênio e na definição das condições para implantação do programa.

Para viabilizar a Atividade Delegada, o Município destinou R$ 1 milhão de seu orçamento. O recurso será utilizado para custear a participação dos policiais militares no programa, conforme as regras estabelecidas no convênio. Durante a assinatura, o prefeito Flori Cordeiro destacou que a iniciativa representa um investimento direto na segurança da população.

“Nós estamos colocando R$ 1 milhão do orçamento do município para que a Polícia Militar possa ampliar sua presença nas ruas. É uma parceria que aproveita melhor o efetivo que já temos e permite que Vilhena tenha mais policiais trabalhando, de forma voluntária, nos horários de folga”, afirmou o prefeito, ao destacar o quanto o município já investiu também, ao longo do ano, em segurança no trânsito, ao criar a Coordenadoria Municipal de Trânsito.

O comandante-geral da Polícia Militar de Rondônia, coronel Glauber Ilton de Sousa Souto, ressaltou a importância da parceria entre o Estado e o Município para ampliar a atuação da corporação. “A Atividade Delegada fortalece a presença da Polícia Militar e permite que o município contribua diretamente para ampliar o policiamento. É uma parceria que beneficia a população e dá melhores condições para empregarmos o nosso efetivo de maneira estratégica, atendendo às necessidades de Vilhena”, destacou.

Também participaram da solenidade o coronel Diego Batista Carvalho, comandante do Comando Regional de Policiamento III; o coronel Carlos Carvalho Estrela, anunciado como novo comandante do CRP III e que está em fase de transição para a função; e o tenente-coronel Ivan Cezar Vian, comandante do 3º Batalhão da Polícia Militar, entre outras autoridades militares.

Com a assinatura do convênio, Prefeitura e Polícia Militar iniciam os procedimentos necessários para colocar o programa em funcionamento em Vilhena já nos próximos dias, ampliando a presença dos agentes de segurança e fortalecendo o policiamento no município.