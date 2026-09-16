Expectativa é de mais de mil vagas na segunda edição do Feirão de Emprego; 100 empresas participem do evento

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 16/09/2026 às 15h36

No próximo dia 26 de outubro, das 8h às 17h, na Escola Padrão, a Prefeitura de Porto Velho realiza a segunda edição do Feirão de Emprego, suceem 2025 e que, neste ano, prevê cerca de mil oportunidades entre vagas de estágio e empregos em diversos setores.

A expectativa é de que mais de 100 empresas participem do evento, colocando à disposição seus departamentos de recursos humanos para a realização de entrevistas de emprego e contratações no mesmo local.

Ou seja, o cidadão terá a oportunidade de chegar ao Feirão com um currículo na mão e sair de lá com a carteira assinada. Para aumentar as chances de encontrar a vaga perfeita para o seu perfil, é aconselhável realizar o pré-cadastro pelo aplicativo PVH+. Porém, quem não conseguir fazer o cadastro antecipadamente também poderá se inscrever na hora.

“Jovens em busca do primeiro emprego, veteranos que precisam retornar ao mercado, profissionais especializados, pessoas que desejam mudar de profissão ou que precisam de estágio, de todas as idades, estão convidados para este Feirão”, disse o prefeito Léo Moraes.

Para aqueles que não sabem ou não possuem condições de confeccionar o próprio currículo para apresentar aos empregadores, a Prefeitura disponibilizará uma equipe preparada para auxiliar com as informações e os recursos necessários.

A escola Padrão fica localizada na Avenida Amazonas, 6.363, bairro Cuniã. As empresas que tenham interesse em participar do Feirão podem entrar em contato pelo WhatsApp: +55 69 8473-8546.