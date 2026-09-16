Chuvas em SP: cidades do Vale do Ribeira estão em estado de emergência

Por AGÊNCIA BRASIL

Publicada em 16/09/2026 às 15h45

Cinco municípios do Vale do Ribeira (Eldorado, Registro, Ribeira, Iporanga e Barra do Turvo) e a cidade de Piracaia decretaram situação de emergência após as fortes chuvas que atingiram a região.

Nos últimos dias, cerca de 2 mil pessoas foram afetadas pelas inundações nesta área que fica no sul do estado de São Paulo.

Segundo a Defesa Civil, há 28 famílias desabrigadas na cidade de Registro e 25 em Sete Barras. As equipes estaduais seguem acompanhando a evolução dos níveis dos rios e atuando em conjunto com as prefeituras.

Nesta quarta-feira (16), o Rio Ribeira de Iguape continua transbordando em determinados trechos, o que causa inundações concentradas nas áreas rurais de Sete Barras, Registro e Pariquera-Açu.

Entre os habitantes afetados pela chuva, está um paciente de 100 anos resgatado em Registro. A casa dele ficou ilhada por causa da chuva, o que impossibilitou acesso por via terrestre. A Polícia Militar precisou mobilizar dois helicópteros para o resgate.

Nos municípios de Ribeira, Iporanga e Eldorado, a situação começou a se normalizar com o retorno das águas para o leito do rio, permitindo que os moradores deem início à limpeza de suas casas para retornarem às suas rotinas.

Não foram registrados novos focos de alagamento nessas localidades, e até o momento, não há relatos de vítimas feridas ou fatais em razão dos temporais na região.

Para atender as famílias atingidas, foram estruturados 19 abrigos distribuídos por seis municípios. Além disso, a Secretaria de Estado da Educação colocou cinco escolas estaduais à disposição para acolher a população afetada.

Contingência

Na tarde desta quarta-feira (16), representantes dos municípios do Vale do Ribeira se reúnem com o governo do Estado de São Paulo para coordenar ações conjuntas de resposta.

A reunião vai alinhar o atendimento à população afetada e organizar as medidas de recuperação das áreas atingidas e de restabelecimento da normalidade.

Nesta terça-feira (15), a região começou a receber um novo lote de medicamentos e de ajuda humanitária. Os remédios profiláticos para prevenção da leptospirose foram enviados aos trabalhadores que atuam na linha de frente dos resgates em áreas de enchentes.

Além disso, foram enviados 159 mil frascos de hipoclorito de sódio para o tratamento de água nas residências das cidades afetadas. A entrega ocorreu na sede do Departamento Regional de Saúde de Registro e foram distribuídos dois frascos por família.



Medidas de ajuda humanitária também estão sendo empenhadas pelo Fundo Social de São Paulo, com o envio de mais de 7 mil itens distribuídos às administrações municipais das cidades da região, que recebem kits de limpeza, higiene, dormitório, cestas básicas e água.

Os municípios atendidos são Avaré, Piedade, Sumaré, Monte Mor, Juquitiba, Ibiúna, Sete Barras, Eldorado, Itaquaquecetuba, Ribeira, Barra do Turvo, Registro, Iporanga, Guapiara, Itapecerica da Serra, Capivari e Rafard.