Por Assessoria

Publicada em 16/09/2026 às 14h33

A Secretaria Municipal de Esportes (Semes) iniciou a substituição do sistema de iluminação do Estádio Municipal Arnaldo Lopes Martins, conhecido como Portal da Amazônia. A manutenção prevê a aquisição e a instalação de novas lâmpadas com tecnologia LED, custeadas integralmente com recursos próprios da prefeitura.

A intervenção tem como objetivo adequar a estrutura do estádio para a realização de atividades esportivas no período noturno. A melhoria atende à demanda do segundo semestre, que concentrará novas modalidades dos Jogos Abertos de Vilhena (JAVs 2026).

Paralelamente aos trabalhos na infraestrutura, a organização do evento confirmou que abrirá, nos próximos dias, o período de inscrições para os torneios de futebol nas categorias Aberto, Veterano 40 e Máster 50.