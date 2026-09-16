Secretaria de Esportes com inscrições para a 47ª Taça Alvorada de Futsal

Por Natalino FS

Publicada em 16/09/2026 às 10h06

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Esportes (Semes), anunciou, na manhã desta quarta-feira (16), as inscrições para a 47ª Taça Alvorada de Futsal. Considerada uma das competições mais tradicionais do calendário esportivo do município, a disputa deve reunir equipes de Ji-Paraná e de outros municípios de Rondônia.

A competição será promovida pela Prefeitura de Ji-Paraná, com a parceria da Liga de Futebol de Salão. A organização está sob coordenação dos servidores Vilson Mendes e do professor Paulo Lucena.

Os jogos serão realizados nos ginásios Gerivaldo José de Souza, o Gerivaldão, e Adão Lamota, dois dos principais espaços esportivos do município. De acordo com a coordenação, a expectativa é reunir, pelo menos, 16 equipes. A previsão é que os jogos de abertura ocorram na primeira quinzena de outubro, com encerramento programado para a segunda quinzena de novembro.

Congresso técnico

Segundo o organizador Vilson Mendes, o congresso técnico será agendado assim que o período de inscrições for encerrado. Na ocasião, serão definidos os detalhes da competição e os encaminhamentos para o início dos jogos. “As equipes interessadas devem procurar a coordenação, na Secretaria de Esportes, no Gerivaldão, e confirmar o quanto antes. Vamos fazer nos dois maiores ginásios, Gerivaldão e Adão Lamota. Logo após o encerramento das inscrições, teremos o congresso técnico e o início da 47ª Taça Alvorada de Futsal”, destacou Vilson Mendes.

Inscrições e informações

As equipes interessadas em participar da competição podem obter informações e realizar a inscrição diretamente na Secretaria Municipal de Esportes (Semes), localizada no Ginásio Gerivaldão, ou entrar em contato com os organizadores pelos telefones:

Professor Paulo Lucena: (69) 99228-6916

Vilson Mendes: (69) 99300-0009

A organização reforça a importância de que as equipes confirmem a participação com antecedência.