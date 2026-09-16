Prefeitura realizará audiência pública para prestação de contas das ações e serviços da Semusa

Por Assessoria

Publicada em 16/09/2026 às 11h06

A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Saúde – Semusa, realizará, no dia 29 de setembro (terça-feira), audiência pública para a prestação de contas das ações e serviços municipais de saúde realizados ao longo do 2º quadrimestre de 2026.

A audiência tem como objetivo apresentar à população os resultados das ações desenvolvidas pela Semusa e promover a transparência na aplicação dos recursos públicos destinados à saúde.

A apresentação acontecerá no auditório da Câmara Municipal de Vereadores de Jaru, a partir das 16h, e será aberto a toda a população.

A apresentação dos relatórios poderá ser acompanhada presencialmente ou por meio de transmissão ao vivo pelo perfil oficial da Prefeitura de Jaru no Facebook.