Prefeitura realizará audiência pública para prestação de contas das ações e serviços da Semusa

A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Saúde – Semusa, realizará, no dia 29 de setembro (terça-feira), audiência pública para a prestação de contas das ações e serviços municipais de saúde realizados ao longo do 2º quadrimestre de 2026.
A audiência tem como objetivo apresentar à população os resultados das ações desenvolvidas pela Semusa e promover a transparência na aplicação dos recursos públicos destinados à saúde.
A apresentação acontecerá no auditório da Câmara Municipal de Vereadores de Jaru, a partir das 16h, e será aberto a toda a população.
A apresentação dos relatórios poderá ser acompanhada presencialmente ou por meio de transmissão ao vivo pelo perfil oficial da Prefeitura de Jaru no Facebook.
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