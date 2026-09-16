Mastruz com Leite é atração confirmada no aniversário de Porto Velho; show acontece no dia 2 de outubro

Por Jhon Silva

Publicada em 16/09/2026 às 10h58

Os sucessos que atravessaram gerações vão embalar uma das noites de comemoração pelos 112 anos de Porto Velho. A banda Mastruz com Leite está confirmada para se apresentar no dia 2 de outubro, dentro da programação preparada para celebrar o aniversário da cidade.

As atividades acontecem nos dias 1º, 2 e 3 de outubro, reunindo atrações culturais e momentos de convivência para a população.

Além do show, o dia 2 terá outra atração que marcou o aniversário da capital no ano passado, o bolo gigante. Desta vez, serão 112 metros de bolo.

Para o prefeito Léo Moraes, a programação foi pensada para reunir diferentes gerações. “São 112 anos de muitas histórias e queremos comemorar junto com a nossa população. O Mastruz com Leite é uma banda que atravessa gerações e, junto com o bolo de 112 metros, vai tornar o dia 2 de outubro ainda mais especial para Porto Velho”.

A programação completa, com horários, locais e outras atrações, será divulgada nos canais oficiais da Prefeitura de Porto Velho.