Por Redação

Publicada em 16/09/2026 às 10h53

Em Porto Velho, existe um jogador de poker que paga aluguel, contrata internet de fibra e movimenta um café próximo toda tarde. A prefeitura não sabe que ele existe.

Esse é o problema fiscal de Rondônia.

O mercado global de poker online estava próximo de US$ 5,49 bilhões em 2025. Pode chegar a US$ 12,38 bilhões em 2034. Parte desse dinheiro já circula no interior rondoniense - mas sem regras claras, circula invisível.

Veja seis razões pelas quais isso é um erro caro.

O que já está acontecendo sem regulamentação

1. A economia informal dos jogadores profissionais já existe

Municípios como Ji-Paraná e Ariquemes têm jogadores que faturam o suficiente para manter estrutura profissional. Eles compram:

Monitor ultrawide e cadeira ergonômica

Plano de internet dedicado

Equipamentos que geram receita para fornecedores locais

Nenhuma prefeitura consegue mapear esse setor.

A pandemia acelerou esse movimento no Brasil todo - Rondônia incluída. O fluxo não reverteu.

2. Streamers de poker produzem audiência, não só entretenimento

Um streamer com 500 inscritos pagantes no interior do estado gera renda mensal. Ele consome banda larga e compra equipamento audiovisual. Com o tempo, atrai patrocínio de marcas regionais.

Grupos e comunidades online de poker cresceram muito nos últimos anos.

Prefeituras que identificarem esses criadores têm um ativo de atração de talentos digitais - sem precisar construir um parque tecnológico.

3. Torneios presenciais ficam represados por falta de regras

Torneios de poker movem hotel, restaurante, transporte e patrocínio local.

Estados vizinhos que avançaram na regulação já capturam eventos que poderiam acontecer em Porto Velho.

O Projeto de Lei do Senado nº 186/2014 ainda tramita no Congresso. Quem se preparar agora chega na frente.

Os mecanismos fiscais que Rondônia ainda não acionou

4. ISS sobre serviços digitais é o instrumento mais imediato

Jogadores profissionais que emitem nota como pessoa jurídica geram ISS. O problema não é a alíquota. Sem regras claras, poucos formalizam a atividade.

O governo de Rondônia já mostrou agilidade fiscal com o Acordo Direto para cumprir obrigações judiciais, injetando recursos na economia local.

Aplicar essa lógica ao setor de jogos digitais não exige reinventar a roda.

5. Satélites online conectam jogadores do interior a torneios globais

Plataformas como a GGPoker oferecem satélites diários com buy-ins baixos. Um jogador de Cacoal pode se classificar para um torneio no Rio ou em Buenos Aires - gerando passagem, hospedagem e inscrição paga.

O programa Ocean Rewards da plataforma registra o histórico de cada jogador, do nível Fish ao Shark.

Esse histórico é exatamente o tipo de dado que um marco regulatório estadual poderia usar para estimar a base tributável.

6. Hubs digitais vão para onde a lei é previsível

Empresas de tecnologia e operadores de torneios escolhem sede com base em segurança jurídica. Rondônia já tem:

Custo de vida menor que nos grandes centros

Fibra óptica em expansão

Comunidade de jogadores ativa

Falta um item: previsibilidade legal.

Quem regulamentar antes da lei federal consolidar tudo atrai escritórios regionais, academias de poker e produtoras de conteúdo.

Para entender o que está em jogo, o guia de como jogar poker mostra a profundidade técnica do setor - e por que ele atrai jogadores sérios, não só amadores.

O dinheiro já circula. A questão é se vai continuar na informalidade ou vai financiar escola e asfalto.

Quem demorar a responder vai descobrir que um vizinho já respondeu.

Para entender as variantes do mercado - e por que o texas holdem domina tanto o volume online quanto os torneios presenciais - vale estudar o formato antes de qualquer debate regulatório. É difícil legislar bem sobre algo que não se conhece.

Perguntas Frequentes

O poker online é legal no Brasil hoje?

O poker é tratado como jogo de habilidade pela maioria das interpretações jurídicas. O marco federal ainda está em tramitação. O PLS nº 186/2014 é o principal veículo no Congresso.

Estados que saírem na frente terão vantagem na atração de operadores e eventos.

Como satélites online funcionam para jogadores brasileiros?

Satélites são torneios baratos que dão vagas em competições maiores. Plataformas com alto volume de tráfego realizam satélites todos os dias. Jogadores do interior - inclusive de Rondônia - podem se classificar para eventos ao vivo sem pagar o buy-in cheio.

Por que a regulação importa para a economia regional, não só para os jogadores?

Torneios presenciais geram receita em hotéis, restaurantes e serviços locais. Jogadores formalizados pagam ISS e tributos estaduais. A regulação transforma uma economia informal já existente em arrecadação real.

O impacto vai muito além da mesa.