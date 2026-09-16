Telemedicina amplia acesso a especialistas e terá novo ponto de atendimento na USF Mariana

Por Helen Paiva

Publicada em 16/09/2026 às 11h26

A telemedicina segue ampliando o acesso da população de Porto Velho a consultas especializadas. O serviço oferecido pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), mantém atendimento em 12 especialidades médicas e terá um novo ponto na área urbana, com implantação na USF Mariana e previsão de início dos atendimentos em 19 de outubro.

A iniciativa é desenvolvida em parceria com o PROADI-SUS e o Hospital Albert Einstein e funciona como alternativa para ampliar a oferta de especialistas na rede municipal, inclusive em áreas médicas que não contam com atendimento presencial no município.

Para o prefeito Léo Moraes, a tecnologia tem sido uma importante aliada para ampliar o acesso aos serviços de saúde.

“A telemedicina aproxima o atendimento especializado de quem precisa e amplia as possibilidades dentro da nossa rede. É tecnologia sendo utilizada para facilitar o acesso da população à saúde”, destaca Léo Moraes.

Atualmente, as especialidades disponíveis são cardiologia, infectologia adulto, pneumologia, psiquiatria, reumatologia, endocrinologia adulto e pediátrica, gastroenterologia adulto e pediátrica, neurologia adulto e pediátrica e pediatria. Entre as maiores demandas estão endocrinologia, reumatologia e neurologia.

NOVO PONTO DE ATENDIMENTO

Paciente não precisa procurar diretamente uma unidade que ofereça telemedicina

Na área urbana, o atendimento está confirmado nas unidades Maurício Bustani e José Adelino. Na Manoel Amorim, o serviço encontra-se temporariamente suspenso. A unidade Nova Floresta não realiza mais os atendimentos de telemedicina.

A partir de 19 de outubro, a USF Mariana passa a integrar a rede, oferecendo mais um ponto para os pacientes encaminhados ao serviço.

A telemedicina também mantém suporte aos moradores dos distritos de Vista Alegre do Abunã, Extrema, Nazaré, Jaci-Paraná e União Bandeirantes.

Para a secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, o serviço amplia as possibilidades de atendimento especializado dentro da rede.

“Com a telemedicina, conseguimos ampliar o acesso da população aos especialistas e oferecer mais alternativas dentro da própria rede municipal. É um serviço que complementa o atendimento presencial e contribui para que os pacientes tenham acesso à assistência especializada de forma mais ágil”, ressalta Sandra Cardoso.

COMO TER ACESSO

USF Mariana será incorporada à rede, ampliando os pontos de atendimento aos pacientes encaminhados ao serviço

O paciente não precisa procurar diretamente uma unidade que ofereça telemedicina. O acesso começa pela consulta presencial agendada na UBS com o clínico geral. Havendo indicação, o profissional realiza o encaminhamento para a especialidade necessária.

Com o encaminhamento médico e o Cartão do SUS, a solicitação é inserida no Sistema de Regulação (Sisreg). Após a regulação, a equipe entra em contato com o paciente e disponibiliza a vaga conforme a ordem, a gravidade do caso e o ponto de atendimento mais próximo da residência.

Em algumas especialidades, a telemedicina é a única modalidade disponível no município. Nas áreas que também possuem especialistas presenciais no Centro de Especialidades Médicas (CEM), o serviço funciona de maneira complementar, contribuindo para reduzir as filas de espera.

Além das consultas, a parceria com o Hospital Albert Einstein mantém suporte aos profissionais da rede municipal, com treinamentos, aulas, diretrizes e capacitações virtuais para os clínicos gerais.