Saiba como realizar a atualização cadastral da conta de energia pelos canais digitais

Por energisa

Publicada em 16/09/2026 às 10h55

A atualização do cadastro junto à distribuidora é fundamental para evitar transtornos e garantir que as informações cheguem até o cliente. Se você mudou de endereço recente, telefone ou e-mail, a Energisa orienta como realizar a atualização cadastral pelos canais digitais de forma rápida e segura, sem precisar sair de casa.

A coordenadora comercial da Energisa Rondônia, Rosiane Santos, explica que os clientes podem acessar o aplicativo Energisa On, disponível para Android e IOS, WhatsApp Gisa, pelo número (69) 99358-9673‌, ou no site servicos.energisa.com.br e escolher a opção "atualizar dados".

“Ao acessar o ambiente, será possível fazer a atualização do endereço, e-mail, telefone ou qualquer outra alteração referente aos dados pessoais ou relacionados à conta contrato”, afirma.

É um direito do consumidor de energia elétrica receber os avisos de desligamentos programados, que são realizados para execução de obras e melhorias na rede elétrica. Por outro lado, é dever do cliente manter os dados atualizados para receber esses avisos desligamento da rede elétrica.

“O cliente com o cadastro atualizado vai receber o aviso de desligamento pelo WhatsApp, SMS e outros meios que utilizamos e vai programar o seu dia com antecedência. Por isso, a importância de manter os dados atualizados para facilitar essa comunicação e evitar transtornos”, afirma.

Atenção especial para clientes que utilizam aparelhos de sobrevida

Em casos específicos em que o cliente depende de equipamentos de sobrevida, a atualização cadastral torna-se ainda mais essencial. Isso porque há aparelhos médicos que precisam estar conectados à energia elétrica para garantir a manutenção da vida. Diante disso, é fundamental que o cadastro da unidade consumidora esteja sempre atualizado junto à Energisa, assegurando prioridade no atendimento em situações de interrupção no fornecimento de energia, além do recebimento antecipado de avisos sobre desligamentos programados para manutenção ou melhorias na rede elétrica.

Para informar à Energisa que a unidade consumidora utiliza aparelho médico dependente de energia elétrica, o titular da conta deve entrar em contato por meio dos canais de atendimento da concessionária, como o WhatsApp Gisa, o Call Center ou comparecendo presencialmente a uma das agências da empresa. No momento do cadastro, é necessário apresentar documentos que comprovem a identidade do cliente, além de um relatório médico contendo o CID (Classificação Internacional de Doenças), a justificativa da necessidade do equipamento, o período de vigência e o carimbo com o CRM do profissional responsável.

Entre os equipamentos considerados vitais estão respiradores ou ventiladores pulmonares, monitores de parâmetros vitais, bombas de infusão, aparelhos de diálise, entre outros.