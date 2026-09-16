Luis Fernando apresenta propostas para ampliar os avanços da saúde em Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 16/09/2026 às 13h40

Garantir atendimento de saúde cada vez mais próximo da população é um desafio permanente em um estado com as dimensões territoriais de Rondônia. Para contribuir com os avanços já alcançados e ampliar a oferta de serviços nos municípios, o candidato ao Senado Luis Fernando (PSD) apresenta propostas voltadas ao fortalecimento da atenção básica e à regionalização dos atendimentos de média e alta complexidade.

Uma das prioridades de Luis Fernando é fortalecer a atenção básica, considerada a principal porta de entrada dos cidadãos no Sistema Único de Saúde (SUS). Com mais investimentos, os municípios poderão ampliar as ações de prevenção, acompanhamento e diagnóstico, além de contribuir para a redução da demanda nas unidades de maior complexidade.

O candidato também defende novos investimentos nos hospitais de Ariquemes, Cacoal, Guajará-Mirim, Ji-Paraná e Vilhena. A proposta é colaborar para que essas unidades tenham cada vez mais capacidade de realizar consultas especializadas, exames, diagnósticos, cirurgias e outros procedimentos.

A regionalização dos serviços representa mais comodidade e dignidade para as famílias, especialmente para quem vive nas cidades mais distantes da capital. Com uma rede regional fortalecida, mais pacientes poderão encontrar atendimento perto de casa e permanecer próximos de seus familiares durante o tratamento.

Outra proposta apresentada por Luis Fernando é apoiar a expansão da telemedicina. A utilização da tecnologia pode aproximar profissionais e pacientes, facilitar o contato com especialistas e contribuir para diagnósticos e acompanhamentos mais rápidos em diferentes regiões do estado.

A ampliação dos programas de residência médica no interior também está entre os compromissos. A medida busca estimular a formação e a permanência de profissionais especializados nos municípios, fortalecendo as equipes e aumentando a capacidade de atendimento das unidades de saúde.

“Quero trabalhar em Brasília para garantir mais recursos e apoiar os avanços da saúde em Rondônia. Nosso estado é muito grande, e precisamos fortalecer cada vez mais os hospitais regionais e os serviços oferecidos nos municípios. O paciente deve viajar cada vez menos para encontrar atendimento. A saúde é que precisa chegar cada vez mais perto das pessoas”, afirmou Luis Fernando.

Com essas propostas, o candidato pretende atuar em parceria com o estado e os municípios, aproximando Rondônia do governo federal e transformando recursos em mais estrutura, profissionais e atendimento de qualidade para a população.