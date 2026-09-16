Abertas as inscrições para empreendedores interessados em participar da 3ª Expo Turismo Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 16/09/2026 às 13h50

Empresas, empreendedores e profissionais que atuam no setor turístico de Rondônia já podem se inscrever para participar, gratuitamente, como expositores da 3ª Expo Turismo Rondônia 2026. O evento, que se consolida como um dos principais encontros do setor no estado, será realizado nos dias 8, 9 e 10 de outubro de 2026, no histórico Complexo Madeira-Mamoré, em Porto Velho.

Promovida pelo Sistema Fecomércio-RO/Sesc/Senac/Instituto Fecomércio, em parceria com o Governo do Estado de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec) e da Superintendência Estadual de Turismo (Setur), a feira reunirá representantes do poder público, municípios, empresários, entidades, profissionais, expositores e diferentes segmentos da cadeia produtiva do turismo.

A participação na Expo representa uma oportunidade para ampliar a visibilidade dos negócios, fortalecer parcerias, gerar oportunidades comerciais e apresentar produtos, serviços, roteiros e experiências turísticas, contribuindo para a promoção e o fortalecimento do turismo de Rondônia.

Quem pode se inscrever e vagas disponíveis

O Edital de Seleção Pública disponibiliza vagas gratuitas, distribuídas entre os seguintes segmentos:

Turismo Geral: agências de viagens, meios de hospedagem, etnoturismo, ecoturismo, turismo rural, turismo cultural, artesanato e outros segmentos relacionados à atividade turística;

Turismo de Pesca e Pesca Esportiva: guias, condutores, lojas, prestadores de serviços e empreendimentos ligados ao segmento;

Alimentação Fora do Lar: espaços destinados a empreendimentos da gastronomia, incluindo bares, restaurantes e negócios relacionados à culinária regional.

Podem participar pessoas jurídicas, incluindo Microempreendedores Individuais (MEIs), empresários individuais, cooperativas e associações, além de profissionais autônomos, desde que atendam aos requisitos estabelecidos no edital e estejam regularmente constituídos ou domiciliados no Estado de Rondônia.

Estrutura oferecida

Aos selecionados, a organização disponibilizará gratuitamente espaço estruturado, conforme a categoria de participação, incluindo estrutura básica para exposição e atendimento ao público durante os três dias do evento.

Os estandes destinados aos segmentos de Turismo Geral e Turismo de Pesca terão área mínima de 6 m², com iluminação básica, identificação visual, mesa, cadeiras, balcão e ponto de energia elétrica, conforme as especificações previstas no edital.

Prazos e inscrições

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do formulário eletrônico disponível no site oficial da Expo Turismo Rondônia. O prazo para inscrição encerra-se às 23h59 do dia 17 de setembro de 2026, considerando o horário de Porto Velho/RO.

O resultado preliminar da seleção será divulgado no dia 22 de setembro, e o resultado definitivo, em 25 de setembro de 2026, nos canais oficiais do evento. Para consultar o edital completo, os critérios de seleção, as regras de pontuação e o cronograma, acesse o site oficial da Expo Turismo Rondônia: https://expoturismorondonia.com/expositores.html