Em Vilhena, Acir intensifica campanha, cobra voto consciente e defende industrialização de Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 16/09/2026 às 13h30

O candidato ao Senado Acir Gurgacz (PDT) cumpriu agenda de campanha em Vilhena, no Cone Sul de Rondônia, com reuniões em empresas, encontros com trabalhadores e contato direto com a população. Durante a passagem pelo município, Acir pediu que o eleitor analise a trajetória dos candidatos antes de decidir o voto.

“Busquem a minha história, busquem aquilo que eu fiz, aquilo que eu prometi no passado, se eu cumpri ou não.”

Acir iniciou o dia com reuniões na Gazin e na Rical e, na sequência, percorreu a cidade para conversar diretamente com a população. Na agenda, reforçou que o voto precisa ser uma escolha consciente e baseada na confiança em quem vai representar Rondônia nos espaços de decisão.

“Tem que ser um voto consciente. Um voto que vocês confiem no número que vocês estão depositando ali.”

Ao falar sobre os desafios do Estado, Acir citou geração de empregos, saúde, educação, infraestrutura e questões sociais como áreas diretamente impactadas pelas decisões políticas. Para ele, a escolha dos representantes precisa levar em consideração a capacidade de transformar compromissos em resultados.

A agenda em Vilhena também serviu para Acir reforçar uma das bandeiras apresentadas nesta campanha: ampliar os investimentos em infraestrutura e avançar na industrialização de Rondônia.

“Obras de infraestrutura mexem com o Estado de Rondônia como um todo, na economia da gente. E a gente quer estar lá em Brasília para ajudar a executar essas obras.”

Acir defendeu ainda que Rondônia passe a transformar dentro do próprio Estado uma parcela maior daquilo que produz, agregando valor à produção rondoniense.

“É chegado o momento de nós começarmos a industrializar mais aqui no Estado. E é industrializar aquilo que nós produzimos.”

Em Vilhena, o candidato encerrou sua mensagem pedindo que os eleitores pesquisem seu histórico, comparem o que foi prometido com o que foi realizado e, a partir dessa avaliação, decidam se ele merece novamente a confiança para representar Rondônia no Senado.