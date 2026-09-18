Paolla Oliveira e Diogo Nogueira aparecem soltinhos em gravação, e fãs já pedem a volta do casal

Por R7

Publicada em 18/09/2026 às 09h56

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira terminaram o relacionamento em dezembro de 2025, mas bastou os dois aparecerem juntinhos novamente para a torcida pela reconciliação voltar com força total.

O ex-casal se reencontrou para gravar uma campanha publicitária e, pelo que apareceu nos bastidores, o clima entre eles estava para lá de tranquilo.

Nas imagens compartilhadas por Diogo, Paolla aparece indo até o camarim onde o cantor estava sendo maquiado.

Sem camisa, ele recebe a atriz com um abraço apertado. Depois, os dois aparecem lendo o roteiro do comercial juntos e conversando enquanto caminham até o local da gravação.

E não faltaram risadas! Durante as filmagens, Paolla e Diogo ficaram bem à vontade e protagonizaram momentos descontraídos diante das câmeras.

Mas o sambista ainda resolveu colocar uma pitada de nostalgia nessa história. Como trilha sonora dos bastidores, Diogo escolheu Flor de Caña, música que compôs para Paolla quando os dois ainda estavam juntos.

Pronto! Foi o suficiente para a torcida do ex-casal começar a sonhar novamente.

“VOLTEM, NÃO VAMOS JULGAR”, escreveu uma fã. Outra foi direta: “Torço p/ que Diogo e Paolla voltem mesmo, os dois ficam mais lindos juntos”. E teve quem resumisse o desejo em apenas duas palavras: “Meu sonho”.

Paolla e Diogo ficaram juntos por quase cinco anos e anunciaram o fim do relacionamento em dezembro do ano passado. Agora, os dois aparecem novamente lado a lado, sorridentes, abraçados e ainda ao som de uma música que marcou a história do casal.

Olha... para quem queria um sinal de reconciliação, esse reencontro já rendeu material para a torcida, viu?

Qual foi o perrengue que a atriz Paola Oliveira revelou se ter passado numa aula preparatória aqui lá pra nadar em mar aberto?