Prefeitura de Ji-Paraná anuncia realização do 2º Festival Indígena no Estádio Biancão

Por Natalino FS

Publicada em 18/09/2026 às 10h23

Na manhã desta quinta-feira (17), a Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Semes), anunciou a realização do 2º Festival Indígena, que terá como palco o Estádio Municipal Antônio Abreu Bianco (Biancão). A iniciativa tem como objetivo promover a integração entre as aldeias do município, valorizar a cultura indígena e incentivar a prática esportiva entre os povos tradicionais.

O evento contará com competições em diversas modalidades esportivas, nas categorias masculina e feminina. Entre as atividades previstas estão futebol, arco e flecha, corrida com tronco e cabo de guerra, além de outras práticas tradicionais. A programação também incluirá o concurso de beleza indígena, nas categorias masculina e feminina. Os participantes que obtiverem as melhores classificações poderão garantir uma vaga para representar o município na Olimpíada Indígena.

De acordo com o coordenador do festival, Osvaldo Cazuza, a programação está inicialmente prevista para os dias 25, 26 e 27 de setembro. No entanto, a confirmação das datas depende da conclusão dos últimos ajustes necessários para a realização do evento. “Estamos no aguardo dos últimos detalhes para confirmar a programação. A data pode ser alterada, caso não consigamos concluir o processo a tempo. Mas vamos fazer um grande evento e contamos com a população para assistir às competições e conhecer mais sobre a cultura indígena”, destacou Cazuza.

A coordenação reforça que as competições serão exclusivas para participantes indígenas. Pessoas que residem na área urbana também poderão participar, desde que comprovem sua origem indígena.

Segundo Osvaldo Cazuza, o prefeito Affonso Cândido determinou que os participantes recebam todo o suporte necessário para a realização do festival. “O prefeito Affonso Cândido pediu para que os participantes tenham total apoio e que o evento supere a primeira edição. Estamos trabalhando firme e vamos fazer um grande evento para os povos indígenas do nosso município”, finalizou o coordenador.