Por Jhon Silva

Publicada em 18/09/2026 às 11h31

Semáforos apagados ou piscando, placas danificadas, ausentes ou com baixa visibilidade e faixas de pedestres desgastadas são algumas das ocorrências que podem ser comunicadas diretamente pelo cidadão por meio do PVH+. A plataforma reúne serviços da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade (Semtran) e facilita o encaminhamento das demandas relacionadas ao trânsito de Porto Velho.

Por meio do canal, o morador pode informar situações que necessitem de verificação, como defeitos em semáforos, danos ou ausência de placas, desgaste da sinalização horizontal e outras condições observadas nas vias públicas.

Após o registro, as informações são encaminhadas à Semtran para triagem e avaliação. Demandas semelhantes podem ser agrupadas por bairro ou região, permitindo que as equipes verifiquem as condições do local, presencialmente ou por meio dos sistemas disponíveis.

O secretário municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade, Iremar Lima, explica que o registro contribui para identificar pontos que necessitam de atenção, mas não representam a execução automática de uma intervenção.

“O PVH+ facilita esse contato com a população. O cidadão informa a situação observada e nossa equipe realiza a avaliação técnica para identificar a medida mais adequada, considerando as características da via, a dinâmica do trânsito e a segurança dos usuários”, explica o secretário.

Quando a avaliação indicar a necessidade de intervenção, a demanda será incluída no planejamento da Semtran, conforme os critérios técnicos, a prioridade do local e a disponibilidade operacional para execução do serviço.

Locais com alto índice de acidentes, áreas escolares, regiões hospitalares e centros comerciais estão entre os pontos considerados prioritários durante as avaliações.

Para o prefeito Léo Moraes, disponibilizar esses serviços no PVH+ aproxima o cidadão das equipes responsáveis pelas melhorias.

“Quem está diariamente nos bairros conhece de perto as necessidades de cada região. Com o PVH+, o morador pode comunicar essas situações de forma simples e contribuir para que o município identifique os pontos que precisam de atenção e planejamento” , afirma o prefeito.