Reforço nas equipes amplia capacidade de atendimento da assistência social

Por Adaides Batista

Publicada em 18/09/2026 às 12h02

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), reforçou a equipe responsável pela execução da política de inclusão e assistência social no município com a contratação de seis novos servidores. Os profissionais serão lotados em locais estratégicos, contribuindo para o fortalecimento das equipes e para a melhoria dos serviços oferecidos à população.

A contratação dá continuidade ao processo de fortalecimento das equipes da Semias. No início do último mês de agosto, a secretaria já havia incorporado 12 novos servidores, destinados principalmente ao reforço das equipes do Cadastro Único nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), ampliando a capacidade de atendimento, cadastramento e atualização de dados das famílias usuárias da rede socioassistencial.

Com a contratação de mais seis servidores, a Semias amplia gradualmente seu quadro de pessoal e reforça setores e unidades considerados estratégicos para melhorar a prestação dos serviços de assistência social em Porto Velho.

A medida faz parte das ações da Semias para aprimorar a estrutura de atendimento e garantir maior capacidade de resposta às demandas dos usuários dos serviços socioassistenciais.

A distribuição dos novos servidores em pontos estratégicos permitirá reforçar unidades e setores que atuam diretamente no atendimento à população, contribuindo para dar maior suporte às equipes que já desenvolvem as ações da política de assistência social.

FORTALECIMENTO

A ampliação da equipe representa também um investimento na capacidade operacional da Semias. Os novos profissionais passam a integrar a estrutura da secretaria e atuarão de acordo com as necessidades identificadas nos diferentes serviços e equipamentos da assistência social.

O reforço da força de trabalho busca assegurar melhores condições para a execução das atividades, fortalecer o atendimento aos usuários e contribuir para a continuidade das ações desenvolvidas pelo município na área da assistência social.

A iniciativa reafirma o compromisso da Prefeitura de Porto Velho com o fortalecimento da política de assistência social e com a oferta de serviços cada vez mais próximos das necessidades da população.

O secretário municipal de Inclusão e Assistência Social, Paulo Afonso, destacou que o reforço no quadro de servidores contribuirá para ampliar e qualificar o atendimento oferecido pela Semias: “Estamos reforçando nossas equipes para melhorar o atendimento e garantir mais agilidade e qualidade na prestação dos serviços à população.”

O prefeito Léo Moraes ressaltou que a ampliação das equipes representa um investimento na melhoria dos serviços públicos e no atendimento às famílias que utilizam a rede de assistência social. “Investir em servidores é fortalecer os serviços públicos e garantir que a assistência social chegue com mais eficiência a quem precisa.”