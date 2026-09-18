Instituto Federal de Rondônia divulga regras de seleção com 3.806 vagas para ingresso em 2027

Por ascom

Publicada em 18/09/2026 às 11h45

Contribuições para impugnação de itens ou subitens podem ser enviadas até 17 de setembro; inscrições começam em 19 de setembro

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) publicou nesta terça-feira, 15 de setembro, as minutas dos editais do Processo Seletivo Unificado (PSU) 2027/1. Os documentos estabelecem as regras para ingresso nos cursos técnicos e de graduação da instituição no primeiro semestre de 2027 e estão disponíveis no Portal de Seleção do IFRO, no endereço https://selecao.ifro.edu.br/unificado.

As minutas são versões preliminares dos editais e não possuem valor administrativo. Os documentos poderão sofrer alterações após a análise de eventuais pedidos de impugnação. Qualquer pessoa poderá solicitar a impugnação de itens ou subitens até quinta-feira, 17 de setembro. Os pedidos devem ser encaminhados para o e-mail [email protected], conforme as orientações disponíveis nas próprias minutas.

As respostas aos pedidos de impugnação serão publicadas em 18 de setembro, mesma data prevista para a divulgação dos editais definitivos do PSU 2027/1.

Após a publicação dos editais definitivos, serão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Unificado. O procedimento será realizado exclusivamente pelo Portal de Seleção do IFRO.

Para os Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio, as inscrições começam em 19 de setembro e seguem até 25 de outubro. Já para os Cursos Técnicos Subsequentes e de Graduação, o período de inscrições se estende até 13 de dezembro.

3.806 vagas para ingresso em 2027

O PSU 2027/1 oferta 3.806 vagas para cursos técnicos integrados, cursos técnicos subsequentes e cursos de graduação, com ingresso no primeiro semestre de 2027.

Há oferta de vagas presenciais nos dez campi do IFRO: Ariquemes, Cacoal, Colorado do Oeste, Guajará-Mirim, Jaru, Ji-Paraná, Porto Velho Calama, Porto Velho Zona Norte, São Miguel do Guaporé e Vilhena.

O processo seletivo também contempla vagas para o Curso Técnico em Administração, na modalidade de Educação a Distância (EaD), com polos em diferentes municípios de Rondônia.

As minutas dos editais apresentam informações sobre os cursos oferecidos, quadro de vagas, ações afirmativas e cotas sociais, cronograma, procedimentos para impugnação e interposição de recursos.

Os candidatos devem consultar atentamente os editais e acompanhar as atualizações e os prazos no Portal de Seleção do IFRO.

Cronograma

15 de setembro: publicação das minutas dos editais;

Até 17 de setembro: prazo para impugnação de itens ou subitens das minutas;

18 de setembro: publicação das respostas às impugnações e dos editais definitivos;

19 de setembro: início das inscrições para todos os cursos;

25 de outubro: encerramento das inscrições para os Cursos Técnicos Integrados;

13 de dezembro: encerramento das inscrições para os Cursos Técnicos Subsequentes e de Graduação.