IFRO abre seleção para curso sobre direitos da criança e do adolescente

Por ascom

Publicada em 18/09/2026 às 12h02

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), em parceria com o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania e por meio da Escola de Conselhos de Rondônia, está com inscrições abertas para o processo seletivo do Curso de Qualificação Profissional em Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. A formação será ofertada gratuitamente, na modalidade híbrida, com atividades presenciais e a distância.

Ao todo, estão disponíveis 540 vagas, distribuídas entre os Campi Jaru, Porto Velho Calama e Vilhena. Podem participar candidatos de todos os municípios de Rondônia que se enquadrem nos públicos definidos no edital, que pode ser conferido neste link: https://selecao.ifro.edu.br/reitoria/2061-edital-n-108-2026-selecao-de-alunos-as-para-curso-de-protecao-e-defesa-dos-direitos-da-crianca-e-do-adolescente.

Metade das vagas de cada oferta é destinada a conselheiros tutelares. As demais são voltadas a integrantes dos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conselhos Municipais de Educação, servidores públicos, representantes da sociedade civil, adolescentes, integrantes do Fórum dos Direitos da Criança e do Adolescente e candidatos da ampla concorrência. Caso não sejam preenchidas as vagas reservadas, elas poderão ser destinadas à ampla concorrência.

No Campus Vilhena, são ofertadas 200 vagas para o curso sobre a garantia dos direitos de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Os encontros presenciais estão previstos para o período de 16 a 20 de novembro de 2026.

O Campus Jaru disponibiliza 40 vagas para a formação sobre garantia de direitos da criança e do adolescente na saúde, com encontros presenciais de 19 a 22 de outubro. No Campus Porto Velho Calama, são 300 vagas para o curso relacionado à garantia de direitos na educação, com atividades presenciais entre os dias 26 e 29 de outubro.

As atividades no Ambiente Virtual de Aprendizagem ocorrerão de 19 de outubro a 30 de novembro de 2026, com aulas síncronas no período noturno, às segundas-feiras.

Inscrições e seleção

As inscrições devem ser realizadas até 20 de setembro de 2026, por meio do formulário eletrônico⁠ disponível neste link: https://forms.gle/ReuTpkaFN1h2TzEb9. Os cursos são gratuitos e não há cobrança de taxa de inscrição.

Para participar, o candidato deve pertencer a um dos públicos previstos no edital, possuir endereço de e-mail e telefone válidos, ter disponibilidade para comparecer aos encontros presenciais e fornecer corretamente as informações solicitadas no formulário. Não é permitida a inscrição em mais de um local de oferta.

A seleção será realizada por sorteio. Se a quantidade de inscritos for inferior ao número de vagas, o sorteio será dispensado. O resultado preliminar está previsto para ser publicado até 21 de setembro, e o resultado final, até 23 de setembro. As matrículas terão início a partir de 24 de setembro.

Os custos de deslocamento, alimentação e hospedagem para participação nas atividades presenciais não serão custeados pelo IFRO. As condições completas da seleção, os documentos exigidos para matrícula e as orientações sobre certificação estão disponíveis no Edital nº 108/2026⁠. Dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail: [email protected]