Expectativa pelo Mastruz com Leite já embala moradores de Porto Velho

Por Jhon Silva

Publicada em 18/09/2026 às 11h50

Algumas músicas atravessam o tempo e acabam guardando lembranças de diferentes momentos da vida. Para Valéria Borges, autônoma e moradora do bairro Panair, muitas dessas recordações têm como trilha sonora o Mastruz com Leite. Fã da banda desde o início da trajetória, ela já está na expectativa para acompanhar o show em Porto Velho.

“Eu acompanho o Mastruz com Leite desde o começo e são músicas que fazem parte da minha história. "Saga de um Vaqueiro" é uma das que eu mais gosto, daquelas que começam a tocar e a gente canta junto. Estou muito feliz com esse show e quero estar lá para aproveitar e comemorar o aniversário da nossa cidade”.

A apresentação que já desperta a expectativa dos fãs está confirmada para o dia 2 de outubro e integra a programação preparada para celebrar os 112 anos de Porto Velho.

As atividades serão realizadas nos dias 1º, 2 e 3 de outubro, reunindo atrações culturais e momentos de convivência para a população. No dia do show do Mastruz com Leite, os moradores também poderão acompanhar outra tradição que marcou a comemoração no ano passado: o bolo gigante, que desta vez terá 112 metros.

Para o saxofonista e empreendedor Davi Castro, morador do bairro Pedrinhas, comemorar o aniversário da cidade ao som de uma banda conhecida nacionalmente torna a programação ainda mais especial.

“É muito bacana ver Porto Velho recebendo uma banda que tem tantas músicas conhecidas e que atravessa gerações. Como músico, sei o quanto a música consegue reunir as pessoas. Tenho certeza de que será uma noite muito bonita para encontrar os amigos, cantar e comemorar os 112 anos da nossa cidade”.

O prefeito Léo Moraes também falou sobre a expectativa para a programação. “Queremos ver as famílias reunidas e a população participando desse momento. O Mastruz com Leite faz parte da memória musical de muita gente e será uma das atrações desta celebração preparada para os 112 anos de Porto Velho”.

A programação completa, com horários, locais e outras atrações, será divulgada nos canais oficiais da Prefeitura de Porto Velho.