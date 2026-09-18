Em partida complicada o Espigaonews vence e assume a liderança isolada

Por Luizinho Carvalho/Jornalista.

Publicada em 18/09/2026 às 10h27

Fechando a 2ª rodada da 1ª Copinha da Amizade, se enfrentaram na noite desta quinta feira em jogo antecipado, as equipes do Espigaonews e o Posto Quero-Quero. A partida começou com o time do posto buscando a iniciativa levando o goleiro do News a trabalhar dobrado.

Durante toda a primeira etapa as duas equipes fizeram um jogo franco com chances reais de gol para os dois lados. O placar de 0 x 0 foi mantido na primeira etapa graças as boas atuações dos goleiros Flávio (Posto) e Ahejandro (News) que praticamente fecharam as metas.

Na etapa complementar o time do News começou a impor seu ritmo de jogo com destaque para a zaga formada por: Wando, Pioco e Fabinho que saiam rápido para apoiar o ataque. Numa dessas descidas o ala Pioco recebeu na entrada da área e bateu cruzado abrindo o placar.

Com a vantagem a equipe do News controlou o jogo e novamente marcou após boa jogada individual do ala esquerda Fabinho que foi ao fundo e cruzou rasteiro encontrando o atacante Luizinho bem posicionado que só teve o trabalho de tocar para o fundo da rede.

Com o jogo controlado e o aparente cansaço do time do Posto, a equipe do News continuou atenta buscando ampliar o placar que voltou acontecer após boa jogada individual do meia Jacó que tocou para Luizinho dentro da área, após atrair a marcação Luizinho rolou para Jacó marcar.

Apesar da ausência do meia Niel, a equipe do Espigaonews provou que está bem acertada em campo. Alerandro fechou o gol, Wando, Fabinho, Pioco e Adilson um paredão, Carlos e Jacó ganharam o meio, Nei e Luizinho não deram refresco para a zaga adversária.

Na próxima terça feira 22, o Espigaonews abre a 3ª rodada enfrentado o Real Master as 20:00 horas e na sexta-feira fechando a rodada da 1º fase da “Copinha da Amizade” o time do Posto Quero-Quero enfrenta a “molecada” do time do Pacarana Junior também as 20:00 horas.