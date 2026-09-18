Decisões na Libertadores; Sul-Americana e Bets; Destaques de Rondônia

Por João Rafael Costa

Publicada em 18/09/2026 às 08h20

Vagas de Palmeiras, Fla e Galo e alerta de clubes contra vetos a apostas.

Libertadores - Noite dramática para os paulistas. O Palmeiras perdeu para a LDU por 3 a 2 na altitude de Quito, mas garantiu a vaga na semifinal nos pênaltis (4 a 3), com brilho do goleiro Carlos Miguel. O Verdão agora enfrenta o Fluminense.

Já na Neo Química Arena, o Corinthians deu adeus ao torneio. O Timão levou um gol do Estudiantes aos 42 do segundo tempo, perdeu por 1 a 0 e viu Memphis Depay desperdiçar um pênalti nos acréscimos.

Ontem

Classificação com drama no Maracanã! Após vencer na ida por 2 a 0, o Flamengo fez uma atuação fraca e viu o Del Valle abrir o placar com Reasco no primeiro tempo. A situação complicou no segundo tempo com a expulsão de Jorginho, aumentando a tensão nas arquibancadas.

Quando o jogo parecia dramático, Arrascaeta aproveitou uma falha bizarra do goleiro rival aos 38 minutos, empatou em 1 a 1 e selou a vaga rubro-negra nas semifinais da Copa Libertadores.

Sul-Americana - Noite de milagre em Belo Horizonte. O Atlético-MG abriu 2 a 0 com Bernard e Reinier, viu o Santos reagir com gol contra e tento de Gabigol, mas buscou o 4 a 2 com Cuello nos acréscimos, igualando o placar agregado.

Nos pênaltis, o goleiro Gabriel Delfim brilhou ao pegar três cobranças e garantir a vitória do Galo por 3 a 1. O Alvinegro Mineiro está nas semifinais da Sul-Americana e aguarda seu próximo adversário.

Bets - Grandes clubes como Flamengo, Palmeiras, São Paulo e Santos se manifestaram conjuntamente contra a proibição dos cassinos online. A reação vem, após o Governo Federal elaborar uma Medida Provisória para barrar as operações do setor no Brasil.

Segundo os times, o fim dos patrocínios geraria um forte desequilíbrio financeiro, afetando investimentos na base, no futebol feminino e na estrutura dos clubes. As equipes defendem a regulamentação para evitar a migração do público para plataformas clandestinas.

Tabelinha Rondoniense

Fase Paralímpica do Joer, medalhas nos JEBs e pódios no Karatê.

Joer - A fase estadual paralímpica dos Jogos Escolares de Rondônia (Joer) movimenta Cacoal de 18 a 24 de setembro. Organizado pela Seduc, o evento reúne 206 estudantes-atletas de todas as nove regionais do Estado, além de mais de 100 técnicos e staffs.

A competição conta com o apoio do Comitê Paralímpico Brasileiro para classificação funcional e formação de profissionais. Mais do que medalhas, o torneio define os representantes rondonienses nas Paralimpíadas Escolares Brasileiras.

Vôlei - O voleibol master de Rondônia brilhou no Master Fortaleza. Entre os dias 4 e 7 de setembro, a equipe Rondônia 50+ fez uma campanha histórica e conquistou o vice-campeonato ao enfrentar o BNB-CE na grande final.

Na categoria 40+, o estado garantiu a 7ª posição entre 11 times do Norte e Nordeste. Além das medalhas, o ótimo desempenho carimba a classificação para a Superliga de Vôlei Master 2027, mostrando que as rondonienses chegaram para brigar no topo do cenário nacional.

Ginástica - Orgulho para o esporte rondoniense. As estudantes-atletas de Rondônia conquistaram três medalhas na ginástica rítmica dos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), em Brasília. O grande nome da delegação foi Kiara Moreira, de Vilhena, que faturou a prata nas maças e o bronze no arco.

No coletivo Sub-14, Kiara, Laura Saraiva, Ana Clara Lino e Laura Leme garantiram a medalha de prata. Após o pódio nacional, as jovens promessas já focam na disputa dos Campeonatos Brasileiro e Nacional da modalidade.

Karatê - A academia Pequeno Dragão, de Vilhena, deu um show de arte marcial no 33º Campeonato Brasileiro de Karatê, disputado em São Paulo! Sob o comando da sensei Bruna B. Vilela, a delegação rondoniense voltou para casa com incríveis 33 medalhas na bagagem.

Os atletas locais enfrentaram adversários de todo o país e subiram ao pódio em diversas categorias nas modalidades Kata e Kumite. O resultado histórico é fruto de meses de treino intenso e consolida a formação de talentos no esporte de Rondônia.