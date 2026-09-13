Mulher morre e três ficam feridos após carro capotar na BR-364

Por jaruonline.com

Publicada em 13/09/2026 às 10h00

Um grave acidente registrado na noite deste sábado (12), na BR-364, próximo ao trecho conhecido como Curva da Morte, entre Jaru e Ouro Preto do Oeste, terminou com uma mulher morta e outras três pessoas feridas.

Segundo informações preliminares, o veículo, um Chevrolet Prisma, seguia de Ouro Preto do Oeste em direção a Jaru com quatro ocupantes: o motorista e três mulheres. Por motivos que ainda serão apurados, o condutor teria perdido o controle da direção, saído da pista pelo lado direito e capotado diversas vezes.

O carro acabou parando em uma área de vegetação, distante da margem da rodovia. Uma das mulheres identificada como Fabiana de 29 anos, morreu ainda no local. As outras três pessoas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Municipal de Jaru. Conforme as primeiras informações, duas vítimas apresentavam ferimentos considerados graves, enquanto outra teve ferimentos leves.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Nova 364 foram mobilizadas para o atendimento da ocorrência e o resgate dos ocupantes. A Polícia Rodoviária Federal também compareceu ao local, juntamente com a equipe de perícia, que realizou os trabalhos necessários para auxiliar na apuração das circunstâncias do acidente.

Informações preliminares indicam ainda que o grupo estaria se deslocando para Jaru para participar de uma festa com drinques. Essa informação, no entanto, deverá ser confirmada pelas autoridades durante a investigação.

Após os trabalhos periciais, a funerária Dom Bosco, que estava de plantão, realizou a remoção do corpo da vítima.

As causas exatas do acidente ainda não foram divulgadas oficialmente.