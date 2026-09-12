Mais de 11 kg de skunk são apreendidos em carro com droga misturada a pó de café

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 12/09/2026 às 09h15

Mais de 11 quilos de maconha do tipo skunk foram encontrados dentro de um Volkswagen Voyage durante uma abordagem policial realizada na zona Sul de Porto Velho. Segundo as informações divulgadas, parte da droga estava misturada com pó de café, estratégia supostamente utilizada para tentar disfarçar o odor característico do entorpecente.

A apreensão ocorreu durante uma revista feita no veículo. Após a localização do material ilícito, o motorista recebeu voz de prisão ainda no local.

O automóvel já estava sendo monitorado devido a indícios de participação em atividades ilícitas. A abordagem foi realizada após policiais militares interceptarem o Voyage na Rua Algodoeiro, no bairro Eletronorte, nas proximidades da Avenida Campos Sales.

A ocorrência foi registrada durante uma operação da Força Tática do 5º Batalhão da Polícia Militar, comandada pelo tenente-coronel Júnior.

Depois da prisão e da apreensão da droga, o suspeito foi conduzido ao Departamento de Flagrantes da Polícia Civil. O veículo e o entorpecente apreendido também foram apresentados à unidade policial para os procedimentos cabíveis.