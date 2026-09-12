Homem é esfaqueado nas costas durante briga entre vizinhos

Por Newsrondonia.com

Publicada em 12/09/2026 às 08h50

Um homem foi ferido com um golpe de faca nas costas na noite de sexta feira, dia 11 de setembro de 2026, na região central da cidade de Porto Velho, no estado de Rondônia, após uma briga com um vizinho.

O fato ocorreu na Rua Quintino Bocaiúva, no cruzamento com a Rua Terreiro Aranha, no bairro Rolaria, onde os dois envolvidos residem em imóveis situados em frente um ao outro. Informações preliminares colhidas pelas autoridades policiais indicam que uma discussão banal evoluiu rapidamente para uma luta corporal intensa entre os moradores da mesma via pública.

Segundo o relato apresentado pelo próprio acusado aos policiais militares que atenderam a ocorrência, a vítima teria se apossado de uma ripa de madeira durante o confronto físico e desferido vários golpes contra ele, deixando-o com diversas lesões pelo corpo.

No decorrer da confusão generalizada, o morador revidou e desferiu uma facada profunda na região das costas do oponente. Equipes de socorro médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foram acionadas por testemunhas para prestar os primeiros atendimentos pré-hospitalares aos feridos no local do crime.

A Polícia Militar isolou a área do ocorrido para o trabalho das equipes de salvamento e efetuou a prisão em flagrante do acusado, que precisou passar por avaliações médicas devido aos ferimentos sofridos durante a troca de agressões.

O suspeito foi posteriormente conduzido à delegacia competente para prestar esclarecimentos formais sobre a dinâmica dos fatos. A autoridade policial instaurou um inquérito para apurar a motivação real da desavença e definir as responsabilidades criminais pela tentativa de homicídio registrada na área central da capital.