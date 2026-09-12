SEMAS promove diálogo sobre políticas públicas com adolescentes na Escola Cândido Portinari

Por Assessoria

Publicada em 12/09/2026 às 08h48

A Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS) de Rolim de Moura promoveu, nesta sexta-feira (11), um momento de diálogo e participação juvenil na Escola Cândido Portinari. A atividade reuniu adolescentes interessados em conhecer e discutir políticas públicas voltadas à adolescência.

A iniciativa integra as ações relacionadas ao Selo UNICEF, estratégia que envolve diferentes órgãos e setores do município, tendo a Assistência Social à frente da articulação local. O encontro proporcionou um espaço aberto para que os adolescentes apresentassem suas ideias, opiniões e perspectivas sobre temas relacionados à realidade da juventude.

A atividade foi conduzida pela articuladora do Selo UNICEF, Letícia Kathleen Costa, com o apoio do mobilizador do NUCA, Fabrício Vieira, e da mobilizadora da Assistência Social, Mikaela Ávila. Durante o encontro, os participantes foram incentivados a compreender a importância da participação juvenil e o papel dos adolescentes na construção de uma sociedade mais inclusiva e que reconheça seus direitos.

Para a secretária municipal de Assistência Social, Sandra Miranda, ouvir os adolescentes é fundamental para que as políticas públicas estejam cada vez mais próximas da realidade vivenciada por eles.

“Quando criamos espaços para ouvir os adolescentes, estamos fortalecendo a participação social e permitindo que eles também contribuam para a construção de políticas públicas que atendam às suas necessidades.”, destacou Sandra Miranda.

A ação reforça o compromisso de Rolim de Moura com a participação e o protagonismo dos adolescentes, valorizando suas opiniões e criando oportunidades para que sejam ouvidos na construção de políticas públicas.