Feira de adoção anima acontece todo o primeiro sábado de cada mês no Centro de Bem-Estar Animal

Por assessoria

Publicada em 12/09/2026 às 09h40

Que tal encontrar um novo melhor amigo? Hoje estivemos visitando o Centro de Bem-Estar Animal e conhecemos de perto muitas fofuras que estão esperando por algo muito especial: um lar cheio de amor e carinho!

Todo primeiro sábado do mês, acontece uma grande Feira de Adoção no Jardim Botânico, com vários filhotes e gatinhos esperando por uma nova família.

E se você não puder esperar pela feira, também pode conhecer os animais durante a semana, de segunda a sexta-feira, em horário comercial.

Adotar é um gesto de amor que transforma duas vidas: a deles e a sua!