Feira de adoção anima acontece todo o primeiro sábado de cada mês no Centro de Bem-Estar Animal

Que tal encontrar um novo melhor amigo? Hoje estivemos visitando o Centro de Bem-Estar Animal e conhecemos de perto muitas fofuras que estão esperando por algo muito especial: um lar cheio de amor e carinho!
Todo primeiro sábado do mês, acontece uma grande Feira de Adoção no Jardim Botânico, com vários filhotes e gatinhos esperando por uma nova família.
E se você não puder esperar pela feira, também pode conhecer os animais durante a semana, de segunda a sexta-feira, em horário comercial.
Adotar é um gesto de amor que transforma duas vidas: a deles e a sua!
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