Lady Gaga é flagrada com bebê no colo e levanta rumores

Por IG

Publicada em 12/09/2026 às 10h22

O nome de Lady Gaga, 40 anos, ficou entre os mais comentados nas redes sociais na noite de sexta-feira (11), após a cantora ser flagrada carregando um bebê no colo enquanto caminhava ao lado do noivo, Michael Polansky, pelas ruas do norte da Califórnia, nor Estados Unidos.

Gaga apareceu de calça branca estampada, blusa de frio longa e óculos de sol, enquanto carregava o bebê em um sling.

De acordo com o site Page Six, a cantora teria dado à luz ao primeiro filho do casal. Até o momento, porém, detalhes como o nome, o sexo e a data de nascimento do bebê não foram divulgados.

Ainda segundo o site, a reportagem procurou os representantes da cantora, mas não recebeu resposta.

Flagrante provoca reações nas redes

Na publicação feita pelo Page Six no Instagram, seguidores parabenizaram o casal e comentaram sobre a falta de privacidade enfrentada por Lady Gaga.

“Parabéns, papais”, disse uma seguidora. “Que alegria por eles! Aproveitem todas as felicidades da maternidade”, afirmou outra.

“Ela é a superestrela mais famosa e popular que nem consegue ter um filho em particular, tamanha é a sua fama”, comentou uma terceira.

Apesar das mensagens carinhosas, alguns internautas debocharam da situação e fizeram ataques à cantora. “Gaga nasceu homem... criança roubada”, escreveu uma pessoa. “Ela provavelmente vai acabar comendo esse bebê”, afirmou outra.

Desejo de ser mãe

Lady Gaga e Michael Polansky mantêm um relacionamento desde 2020. No início deste ano, a cantora falou sobre o desejo de ser mãe, em entrevista à revista Elle.

Durante a conversa, ela contou que o casal já havia discutido a possibilidade de formar uma família e afirmou estar pronta para a maternidade.

“É algo sobre o qual Michael e eu conversamos muito: permitir que nossos filhos sejam eles mesmos. É algo muito intenso para as crianças que chegam ao mundo”, afirmou à publicação. “Dizem a elas como pensar, no que acreditar e como se alimentar... Só quero deixar que meus filhos descubram quem são.”, afirmou na ocasião.

Lady Gaga no Brasil

No ano passado, Lady Gaga reuniu cerca de 2 milhões de pessoas em um show gratuito na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

Após a apresentação, a cantora agradeceu ao público nas redes sociais e destacou a emoção de cantar para os brasileiros.

“Nada poderia me preparar para o sentimento que tive durante o show da noite passada — o orgulho e a alegria absolutos que senti cantando para o povo brasileiro”, afirmou. “A visão da multidão durante minhas músicas de abertura me tirou o fôlego. Seu coração brilha tanto, sua cultura é tão vibrante e especial, espero que saibam o quanto sou grata por ter compartilhado este momento histórico com vocês.”