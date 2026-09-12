Anitta causa no Estrela da Casa:

Por G1

Publicada em 12/09/2026 às 10h34

Anitta, 33 anos, ficou entre os assuntos mais comentados do momento ao dar opiniões para lá de polêmicas no reality musical da TV Globo, Estrela da Casa, na noite de quinta-feira (10). Dessa vez, a cantora fez questão de dizer tudo o que veio à sua mente após assistir à apresentação dos concorrentes.

Na última quinta-feira (10), os participantes embalaram o Festival cantando grandes hits conhecidos pelo público. Como nos outros dias, ao lado dos mentores Junior e Belo e da conselheira Anitta, os músicos soltaram a voz.

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Entretanto, como nas outras vezes, no final das apresentações, a compositora comentou sobre o desempenho dos participantes. "A partir de agora, quem vai decidir o destino de vocês é o público", começou a famosa, destacando a importância da relação que cada um construiu com os fãs.

Na sequência, Anitt a fez um alerta, já que a relação com o público também pode apresentar obstáculos. "No primeiro deslize, na primeira fala, palavra errada, no primeiro desafinado, roupa equivocada, desrespeito que não percebeu... você vai ser crucificado diariamente nas suas redes", reforçou.

Reprodução/X

Anitta

As minhas dicas aqui, quando eu falo do microfone que estava baixo... eu não sou maluca de vir para Globo e pontuar problemas sem a Globo ter dito pra mim 'você fala o que você quiser'Anitta.

Anitta solta o verbo na Globo

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Anitta ainda explicou que fala porque acredita no potencial dos participantes e, por isso, sente que precisa orientá-los. "A gente quer que vocês sejam bem-sucedidos. Eu olho para vocês e me vejo no meu início", explicou.

No momento seguinte, a empresária destacou o talento dos participantes, mas reforçou um dos objetivos do Estrela da Casa. "Vocês estão aqui como aprendizes. É uma oficina que vocês estão tendo. Cantores vocês já são. O que estamos oferecendo é um saber que só o dia a dia e as porradas da vida nos dão", disparou.

"Vocês foram muito bem hoje, teve algumas coisas. Mas, bem feito, ninguém mandou reclamar das minhas intervenções, vocês vão ficar sem saber", finalizou a cantora.

Ao lado de Ana Clara, Junior e Belo, Anitta integra a terceira temporada do Estrela da Casa como conselheira. No reality musical, ela atua ao lado dos mentores Belo, responsável pelo pagode, e Junior, que comanda o pop. A artista ainda participa de outras decisões importantes da competição, que, no final da disputa, formará um grupo musical.