SBT resgata “Sabadão Sertanejo” com Sérgio Reis e Edson & Hudson

Por IG

Publicada em 12/09/2026 às 10h26

O “Sabadão Sertanejo” está de volta ao SBT. Neste sábado (12), o “Viva a Noite”, comandado por Luís Ricardo, entra no clima da música sertaneja com uma edição especial que passa a integrar a atração pelo menos uma vez por mês.

A proposta é resgatar a tradição das noites de sábado da emissora e relembrar o “Sabadão”, programa comandado por Gugu Liberato nos anos 1990.

Essa ideia de colocar pelo menos uma vez por mês um especial que traz a lembrança do “Sabadão Sertanejo”, que o Gugu fazia com tanta maestria, me deixou muito feliz. Eu acho que é uma soma de dois programas que foram sucesso na época e que, hoje, se encontram novamente comigo no palco. Para mim, foi um grande presente poder fazer parte disso e manter viva essa lembrança tão especial Luís Ricardo

Para representar diferentes gerações do sertanejo, o programa recebe Sérgio Reis e a dupla Edson & Hudson. Os artistas prometem levar seus sucessos ao palco e reforçar o clima musical da noite.

Sabadão Sertanejo

Com uma carreira de décadas, Sérgio Reis é um dos nomes mais conhecidos da música sertaneja brasileira. Cantor, compositor e ator, ele ajudou a popularizar o gênero entre o grande público e coleciona sucessos que fazem parte da memória musical do país.

Edson & Hudson, por sua vez, representam uma geração mais recente do sertanejo. A dupla se destaca pela mistura da música sertaneja com influências do rock, característica que acompanha sua trajetória.

Disputa

A competição da noite também entra no clima do especial. No time masculino, Rosa & Rosinha e Sérgio Reis participam da disputa, enquanto Lisa Gomes, Jéssica Costa e Denize Taccto formam o time feminino.

Os participantes encaram provas como “Bola ao Cesto”, “Prova do Barril”, “Prova das Argolas” e “Que Vídeo É Esse?”. Nesta edição, a última brincadeira ganha uma seleção de filmes infantis.

A nova noite temática faz parte da proposta do “Viva a Noite” de revisitar momentos marcantes da televisão e da música brasileira, resgatando o espírito dos programas que fizeram história nas noites de sábado.

O “Viva a Noite” vai ao ar aos sábados, às 22h45.