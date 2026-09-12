Trump promete dar R$ 25 mil a cada americano caso republicanos vençam as eleições de novembro

Por NOTÍCIAS AO MINUTO

Publicada em 12/09/2026 às 10h14

O presidente Donald Trump prometeu na quarta-feira (9) pagar US$ 5.000 (R$ 25,5 mil) a cada adulto americano caso o Partido Republicano consiga manter o controle do Congresso nas eleições de meio de mandato dos Estados Unidos, as chamadas midterms, marcadas para novembro.

A declaração foi dada durante a convenção nacional do Partido Republicano na quarta-feira (9). "Se os republicanos vencerem, vocês vencem conosco e receberão US$ 5.000. Isso será chamado de dividendo Trump", afirmou.

O presidente não explicou de onde viriam os recursos para financiar esse pagamento, limitando-se a afirmar que o "país está ganhando muito dinheiro".

Após o discurso, o vice-presidente dos EUA, J. D. Vance, sugeriu, em entrevista à Fox News, que americanos ricos poderiam ser excluídos dos pagamentos. "O que o presidente está falando é, fundamentalmente, de um dividendo para os trabalhadores americanos", disse Vance.

Ele também defendeu o financiamento da proposta apontando para a receita obtida pelo governo com as tarifas. "Estamos arrecadando uma quantidade extraordinária de receita porque o presidente está enfrentando tanto empresas estrangeiras quanto países estrangeiros que vêm se aproveitando dos trabalhadores americanos", disse Vance.

A Casa Branca não se pronunciou sobre a proposta até a publicação deste texto.

Trump atacou democratas e usou o evento do partido para tentar alavancar os candidatos da legenda. "Se entregarmos o futuro dos EUA aos democratas de esquerda radical, nossa nação passará a próxima década apenas tentando se reerguer", afirmou. "Votem nos republicanos, e deixaremos o mundo comendo poeira por muitas gerações."

Ler Opinião Conservadora

Os republicanos que deram início ao evento, uma incomum convenção para as eleições de meio de mandato, já haviam retratado os democratas como "perigosos" e "extremistas", ao mesmo tempo em que elogiavam o histórico de Trump.

Sem assuntos oficiais do partido na pauta, o encontro se assemelha mais a um comício de campanha do presidente do que a uma convenção partidária tradicional, realizada a cada quatro anos para indicar os candidatos à Presidência e à vice-Presidência.

O encontro de dois dias ressalta até que ponto o destino dos republicanos está ligado a Trump e serve como vitrine para sua estratégia antes das eleições de meio de mandato de 3 de novembro. O evento está tão centrado em Trump que o presidente do Comitê Nacional Republicano, Joe Gruters, informalmente o apelidou de "Trumpapalooza", uma referência ao popular festival de música Lollapalooza.

Durante seu discurso, Trump falou extensivamente sobre os assuntos que mais lhe importam, como imigração e segurança, mas não se aprofundou sobre o custo de vida, que, segundo as pesquisas, é o maior obstáculo para os republicanos nessas eleições.

O presidente abordou os preços da gasolina e a guerra com o Irã com o mesmo discurso que havia usado mais cedo nesta quarta: "O preço do petróleo vai cair assim que vencermos a guerra com o Irã", disse. Ele ainda sugeriu renomear o estreito de Hormuz para "estreito de Trump" e voltou a dizer que gostaria de mudar o nome do estado do Novo México para Nova América, em consonância com os decretos que instruíram agências governamentais a renomear o lago Ontário para lago América e o golfo do México para golfo da América.

Acompanhar Políticas Públicas

A multidão aplaudiu Trump depois que ele disse que viajará para todos os estados decisivos no pleito de novembro e pediu para que fingissem que ele também estaria nas cédulas. Para muitos democratas, no entanto, a ideia de mais presença de Trump nas eleições pode ser benéfica, dada a impopularidade crescente do presidente nas pesquisas mais recentes.

Muitos republicanos envolvidos em disputas acirradas pela Câmara e pelo Senado não compareceram à convenção, o que ressalta as preocupações dentro do partido de que o apelo de Trump aos apoiadores leais possa não ser suficiente para superar a insatisfação dos eleitores com a inflação e a guerra contra o Irã.

Aqueles que subiram ao palco em Dallas na manhã desta quarta lançaram diversos insultos contra os democratas, oferecendo munição política aos republicanos mais ferrenhos ao atacar os opositores em questões como mulheres transgênero no esporte e segurança nas fronteiras.

Muitos chamaram os democratas de "socialistas" e "comunistas", ecoando uma das frases de ataque favoritas de Trump após algumas vitórias de socialistas democratas nas primárias do Partido Democrata. Os democratas são "perigosos, radicais e esquisitos", disse o senador Tim Scott, da Carolina do Sul, presidente do comitê de campanha do partido no Senado.

Há muito em jogo para ambos os partidos. Com as eleições a menos de dois meses, os republicanos enfrentam a perspectiva de perder o controle de pelo menos uma das câmaras do Congresso, com pesquisas de opinião mostrando que os democratas estão mais motivados a votar e os índices de aprovação de Trump em baixa acentuada.