Horto Municipal recebe alunos da E.M.E.F Nair Barros para atividades de Educação Ambiental

Por Assessoria

Publicada em 12/09/2026 às 08h53

A Prefeitura de Pimenta Bueno, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA), recebeu, na última quarta-feira (10), duas turmas do 1º ano da E.M.E.F. Nair Barros no Horto Municipal. A visita teve como objetivo proporcionar aos estudantes momentos de aprendizado, conscientização ambiental e contato direto com a natureza.

Durante a atividade, os alunos conheceram o trabalho desenvolvido no Horto Municipal e diferentes espécies de plantas produzidas no local. Também receberam orientações sobre a importância das árvores e da vegetação para o equilíbrio dos ecossistemas, a proteção da fauna, a conservação dos recursos hídricos e a qualidade ambiental.

Os estudantes participaram ainda de uma atividade prática de plantio de mudas de figo, colocando a mão na terra e aprendendo, de forma prática, sobre os cuidados necessários para o desenvolvimento das plantas.

Ao todo, foram distribuídas mais de 100 mudas entre alunos e professores participantes da visita, incentivando o cultivo e o cuidado com as plantas também no ambiente familiar.

A atividade também contribuiu para o desenvolvimento do Projeto JEPP, realizado pela turma com o tema “Jardim Sensorial”. Para o projeto, foram destinadas 60 mudas de espécies medicinais e hortaliças, que serão utilizadas na culminância das atividades desenvolvidas pelos estudantes.

A ação integra as atividades de educação ambiental realizadas pela SEMMA e busca aproximar os estudantes de práticas de preservação, promovendo o conhecimento sobre a natureza de maneira prática e adequada ao ambiente escolar.

Educação ambiental é plantar conhecimento, cultivar consciência e cuidar do futuro.