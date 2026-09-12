Segundo informações apuradas, um Volkswagen Gol seguia pela rodovia sentido Jaru quando o motorista teria iniciado uma ultrapassagem a um veículo pesado. Durante a manobra, ao perceber a aproximação de outro veículo no sentido contrário e sem tempo suficiente para concluir a ultrapassagem, o condutor desviou para evitar uma colisão frontal.
O Gol saiu da pista, desceu uma ribanceira e capotou várias vezes, parando às margens da rodovia.
Duas pessoas estavam no veículo. A equipe de resgate rodoviário da Nova 364 foi acionada, realizou os primeiros atendimentos no local e encaminhou as vítimas ao Hospital Municipal de Jaru.
Apesar da dinâmica do acidente, as vítimas não apresentavam ferimentos considerados graves, sendo constatadas principalmente escoriações e dores pelo corpo.
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