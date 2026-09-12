Denarc prende suspeito que vendia drogas sintéticas pelo Instagran

Por pvhnoticias.com

Publicada em 12/09/2026 às 09h00

A Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DENARC) prendeu, nesta sexta-feira, um homem de 28 anos suspeito de atuar no tráfico de drogas sintéticas em Porto Velho. A prisão ocorreu em um imóvel localizado na Rua Quintino Bocaiúva, no bairro São Cristóvão, na região central da capital.

Segundo as investigações, o suspeito seria responsável pela comercialização de entorpecentes em festas do tipo rave. Cada comprimido de ecstasy seria vendido por R$ 100, enquanto porções de skunk eram comercializadas por aproximadamente R$ 50.

A investigação começou após uma denúncia de que o suspeito estaria utilizando as redes sociais para divulgar as drogas disponíveis para venda. Durante a ação, os policiais localizaram 65 comprimidos de ecstasy, uma quantidade de skunk, R$ 1.250 em dinheiro e diversos sacos utilizados para acondicionar os entorpecentes. De acordo com a DENARC, parte das embalagens que armazenavam os comprimidos de ecstasy era adesivada com diferentes personagens.

Diante do flagrante, o suspeito foi conduzido à sede da DENARC, juntamente com todo o material apreendido, para os procedimentos legais. A origem do dinheiro também deverá ser apurada pelas autoridades.